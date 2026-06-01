我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台空軍官校T-34C教練機跑道墜落 機上兩名飛行員殉職

半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶人才勝利

伊朗退出與美國談判怒控2事 川普稱「沒聽說」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多艘船舶4月22日在荷莫茲海峽。(路透)
多艘船舶4月22日在荷莫茲海峽。(路透)

華盛頓郵報引述伊朗官員1日透露，由於以色列升高對黎巴嫩的攻勢，以及美國再度空襲伊朗部分沿海城市，德黑蘭決定暫時退出終戰及重啟荷莫茲海峽的談判。這與美國總統川普同日受訪稱美伊談判進行中有出入。

這名聽取談判簡報的伊朗官員稱，對短期內達成協議已不抱持太大希望。

這名官員另提到，美方上周末在最後關頭修改協議條款，而且並未告知伊方談判代表新協議條款，同樣使談判進展受挫。

華郵並引述伊朗半官方塔斯尼姆通訊社1日稍晚報導，德黑蘭正暫停談判，伊朗與盟友武裝組織已準備好全面關閉荷莫茲海峽，並啟動其他施壓點。

塔斯尼姆通訊社在Telegram發文指，黎以停火是談判的前提條件，由於以色列持續對黎巴嫩的攻勢，伊朗談判團隊正暫停「透過調停人進行對話與文本件交換」。伊朗此舉代表雙方近期為達成新協議而不斷升高施壓，如今情勢進一步升級。

然而，國會山報報導，川普1日在真實社群發文，稱美伊談判持續進行；且同日受訪ABC稱可能在「接下來一周」與伊朗達成延長停火，並開放荷莫茲海峽的協議。

川普受訪NBC則說，尚未聽取有關伊朗暫停停火談判的報告，但並不意外，因為「他們談判比打仗更在行」。他補充，「這不代表我們會去那裡到處投炸彈，我們會繼續維持封鎖」。華郵描述，川普堅稱談判仍在正軌上，似乎只更凸顯美伊認知落差。

除此之外，知情人士透露，分布在歐洲與非洲的美軍規畫人員已提高警戒，主動加強部隊防護措施，防範敵對行動擴大；但此舉不代表美軍即將恢復打擊。

美國中央司令部證實，五月30日、31日對伊南港市戈魯克及葛希姆島實施自衛打擊，鎖定伊朗防空系統、一個地面控制站，以及兩架對航行船舶構成威脅的自殺無人機。伊朗6月1日則稱，為了報復美軍攻擊伊朗在波斯灣的西里島一處基地台，已攻擊一處美軍基地。

另一方面，以色列連日空襲黎巴嫩，以軍在5月31日宣布已經攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動。

上一則

川普喊以黎衝突停火 以色列總理：以軍將按計畫繼續行動

下一則

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

熱門新聞

美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33

超人氣

更多 >
劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職