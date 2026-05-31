我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路州議會通過新國會選區地圖 非裔民主黨選區被打散

灣區Goodwill小店將逐步消失 新執行長押注二手「超級店」

伊朗：美方不可信任 權益未保障不簽協議

中央社／德黑蘭31日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗首席談判代表卡利巴夫（右）31日警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊...
伊朗首席談判代表卡利巴夫（右）31日警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊朗權利，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議。圖為卡利巴夫5月23日與巴基斯坦防長會面。（路透）

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊朗權利，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議。

法新社報導，卡利巴夫發表這番言論之際，有報導指出，美國總統川普已將一項更為強硬的和平提案回傳給伊朗，也凸顯出雙方仍需彌合的分歧。

在歷經數周充斥著激烈言詞交鋒與偶發暴力衝突的緊繃談判後，如今草案若有任何修改，都可能讓正式結束中東戰爭、並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的協議面臨進一步延宕。

早在今年2月，伊朗與美國已就其核計畫的未來進行談判，但隨後美國與以色列發動空襲與飛彈攻擊，幾乎將伊朗高層領導團隊全數殲滅。

儘管德黑蘭當局長期堅稱其核計畫完全是出於民用目的，但美國及其西方盟友懷疑其目標在於研發核武。

「紐約時報」（The New York Times）和美國媒體Axios昨天報導，川普已將一份條件「更為強硬」的新協議架構回傳德黑蘭，供伊朗進一步審議，但目前尚不清楚具體細節為何。

川普曾表示，他的首要任務包括遏止伊朗發展任何核武，以及重新開放遭封鎖的荷莫茲海峽。自這場戰爭爆發以來，荷莫茲海峽便遭到伊朗封鎖。

然而，德黑蘭當局一再對川普的說法表示懷疑，且雙方在核心議題上仍存在巨大分歧。卡利巴夫在國營電視台播放的影片中強調：「在確保伊朗人民的權益獲得保障之前，我們不會批准任何協議。」

根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，雙方仍在就文本持續交換意見，並不斷提出修訂方案。

伊朗 以色列 荷莫茲海峽

上一則

俄羅斯兵源枯竭 傳用高薪招募女大生參戰

下一則

南韓韓華航空航天公司工廠爆炸 已知4死2傷

延伸閱讀

美伊達協議？川普重申「必須…」伊朗：47年前就說再見了

美伊達協議？川普重申「必須…」伊朗：47年前就說再見了
美伊協議卡在核計畫 伊朗總統發文：保證無意追求核武

美伊協議卡在核計畫 伊朗總統發文：保證無意追求核武
美媒：中東領袖和川普通話 籲接受協議結束伊朗戰爭

美媒：中東領袖和川普通話 籲接受協議結束伊朗戰爭
美伊協議更多細節曝光 伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

美伊協議更多細節曝光 伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
中年危機來臨前 4生肖穩步脫離貧窮「日子好起來」

中年危機來臨前 4生肖穩步脫離貧窮「日子好起來」