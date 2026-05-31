伊朗：美方不可信任 權益未保障不簽協議

伊朗首席談判代表卡利巴夫（右）31日警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊朗權利，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議。圖為卡利巴夫5月23日與巴基斯坦防長會面。（路透）

伊朗 首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊朗權利，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議。

法新社報導，卡利巴夫發表這番言論之際，有報導指出，美國總統川普已將一項更為強硬的和平提案回傳給伊朗，也凸顯出雙方仍需彌合的分歧。

在歷經數周充斥著激烈言詞交鋒與偶發暴力衝突的緊繃談判後，如今草案若有任何修改，都可能讓正式結束中東戰爭、並重新開放荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的協議面臨進一步延宕。

早在今年2月，伊朗與美國已就其核計畫的未來進行談判，但隨後美國與以色列 發動空襲與飛彈攻擊，幾乎將伊朗高層領導團隊全數殲滅。

儘管德黑蘭當局長期堅稱其核計畫完全是出於民用目的，但美國及其西方盟友懷疑其目標在於研發核武。

「紐約時報」（The New York Times）和美國媒體Axios昨天報導，川普已將一份條件「更為強硬」的新協議架構回傳德黑蘭，供伊朗進一步審議，但目前尚不清楚具體細節為何。

川普曾表示，他的首要任務包括遏止伊朗發展任何核武，以及重新開放遭封鎖的荷莫茲海峽。自這場戰爭爆發以來，荷莫茲海峽便遭到伊朗封鎖。

然而，德黑蘭當局一再對川普的說法表示懷疑，且雙方在核心議題上仍存在巨大分歧。卡利巴夫在國營電視台播放的影片中強調：「在確保伊朗人民的權益獲得保障之前，我們不會批准任何協議。」

根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，雙方仍在就文本持續交換意見，並不斷提出修訂方案。