內鬥遭架空？伊朗總統驚傳請辭 總統府官員否認

伊朗總統裴澤斯基安5月31日驚傳向最高領袖遞出辭呈，顯示伊朗內部政權分裂。（新華社）

伊朗 政府與軍事安全機構之間的緊張關係已持續數月，伊朗媒體先前報導稱伊斯蘭革命衛隊(IRGC)已逐步縮減總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)的多項權力，並實際上控制了政府的關鍵部門。消息指出，裴澤斯基安已向最高領袖辦公室遞出辭呈。

伊朗反對派媒體「伊朗國際」(Iran International)30日報導引述消息人士，稱裴澤斯基安在辭職信中指出總統及其政府已被排除在伊朗重大決策過程之外，由此造成的權力真空使得伊斯蘭革命衛隊的強硬派得以掌控國家大局。

裴澤斯基安補充說，在這種情況下他無法管理政府並履行職責，因此請求立即辭職。知情人士透露，這種情況使裴澤斯基安政府陷入了政治和行政僵局、拖累外交談判進展，也阻礙了預期中改革內閣結構的行動。目前尚不清楚伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)是否會接受辭呈，但內容表明最高權力層出現了前所未有的深刻裂痕。

印度時報(Times of India)報導則引述一位伊朗總統府官員否認這些消息。總統府通訊與資訊傳播副主任塔巴塔貝(Seyed Mehdi Tabatabaei)表示：「這家名譽掃地的外國網路媒體所散布的謠言，不過是延續過去荒謬的媒體把戲。他們發表的是自己一廂情願的幻想，而非事實。裴澤斯基安總統絕不會退縮，將繼續為人民服務，正如伊朗民族絕不會從團結與抵抗的道路上退縮一樣。他們企圖粉碎伊朗民族團結的妄想，終將被帶入墳墓。」

「伊朗國際」28日亦報導，穆吉塔巴向議會發出訊息，呼籲立法者、政治人物、知識菁英應避免將政治分歧演變為公開分裂，並指出敵人正試圖利用戰後伊朗內部的分裂、經濟壓力和政治孤立。

川普總統5月30日受訪時形容伊朗官員是非常強硬的談判者，並強調美國正耐心推動達成更廣泛的協議。今年4月，川普也曾表示伊朗政權「嚴重分裂」，並指出該國內部的派系矛盾是美國決定無限期延長停火協議的原因之一，當時距離前一項協議到期僅剩一天。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）稍早也在新加坡發出警告，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。他還說：「我們的（武器）庫存完全足以支應這類行動，無論是在當地還是全球其他地區。」