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伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動...
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗與美國談判停火終戰協議之際，總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述消息人士透露，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5月31日已向最高領袖辦公室提出辭呈，要求立即卸任，原因似乎是不滿伊朗軍方排除總統參與關鍵決策，趁權力真空之際獨攬大權。

這名消息人士透露，裴澤斯基安在信中強調，總統與內閣實際上遭排除在國家重大決策程序之外，而這種局面造成的權力真空，使伊朗伊斯蘭革命衛隊內部強硬派得以掌控事務。

裴澤斯基安並表示，在這種情況下，他已無法治理政府，也無法履行法律賦予他的職責，因此請求立即卸任。

目前尚不清楚伊朗最高領袖穆吉塔巴是否會同意裴澤斯基安請辭，但信件內容顯示，最高權力核心出現深刻且前所未有的裂痕。

此前，伊朗政府與伊朗軍事安全機構之間已緊張數月。伊朗國際先前曾報導，革命衛隊逐步限縮多項總統權力，並實質掌控政府關鍵部門。

根據知情人士說法，這讓裴澤斯基安政府在政治和行政上都動彈不得，不但外交談判難以推進，原本想調整內閣的計畫也無法完成。

美伊上周末持續互傳訊息，磋商修改延長停火並重開荷莫茲海峽的協議草案，但進展仍不明朗。

川普先前稱預期將宣布協議，並要求伊朗暫停核計畫、恢復荷莫茲海峽作為自由國際水道的狀態；不過，與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社稱，雙方仍在提出修正意見，最後也可能因拒絕修改而導致協議破局。

伊朗外長阿拉奇則表示，談判和訊息往來仍在進行，結果明朗前，外界說法都只是臆測。

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