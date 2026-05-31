華爾街日報：阿聯隱祕參戰 曾數十次空襲伊朗

今年3月濃煙與火焰從伊朗南帕爾斯天然氣田竄出。(路透資料照)

華爾街日報指出，從中東戰事初期到4月上旬停火的隔天，阿拉伯聯合大公國曾向伊朗 進行數十次空襲，這代表在美國和以色列 主導空襲行動中，阿聯參與程度比先前所知更深。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導引述了相關知情人士說法，阿聯發動這些空襲是在美國和以色列的合作之下展開，美以兩國都提供情報支援。

部分知情人士表示，攻擊目標包括荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的葛希姆島（Qeshm）與阿布穆沙島（Abu Musa），以及伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）、波斯灣（Persian Gulf）拉凡島（Lavan）的煉油廠等地。

前述空襲的規模進一步證明，阿拉伯聯合大公國更加有意願捍衛其眼中戰略利益。這使阿聯有別於波斯灣地區一些鄰國，後者在因應伊朗威脅時採取了更為謹慎立場。

其中一些知情人士透露，部分空襲針對伊朗能源設施，以報復德黑蘭當局襲擊阿聯油氣基礎設施。

中東戰事於2月底爆發後，伊朗向波斯灣地區國家的人口密集區、能源基礎設施和機場發射大量飛彈與無人機，試圖拉高衝突的經濟及政治成本，而阿聯就是在這些襲擊之中首當其衝。