我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

明星接連退出美國250周年音樂會 川普考慮親自上

甘比亞籍貨輪違反封鎖駛向伊朗 遭美軍飛彈癱瘓

中央社華盛頓30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美軍F-35B戰鬥機。(路透資料照)
圖為美軍F-35B戰鬥機。(路透資料照)

美國中央司令部（CENTCOM）今天宣布，美軍昨天向一艘試圖駛往伊朗、懸掛甘比亞國旗的貨輪發射飛彈，擊中輪機艙，使船隻失去動力。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，負責美軍在中東地區行動的美國中央司令部指出，這艘名為「聯星號」（M/V Lian Star）的船隻當時正駛往伊朗位在阿曼灣（Gulf of Oman）沿岸的一座港口，違反美國對伊朗港口的封鎖措施。這艘船在美方發出超過20次警告仍未回應後，隨即遭到襲擊。

美軍中央司令部在社群平台X發文寫道，「聯星號船員未遵從命令之下，美軍一架軍機對該船的輪機艙發射地獄火飛彈（Hellfire missile），使其失去動力。該船目前已停止前往伊朗。」

聲明並未提及這場襲擊是否在聯星號上釀成任何傷亡。

美軍中央司令部說，在「與伊朗維持停火這段期間，美軍已使5艘商船失去動力，並勒令116艘船舶改道，全力執行封鎖措施」。

美國目前正執行伊朗港口封鎖行動；此時伊朗實際上已阻斷荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球石油與天然氣重要樞紐的船舶通行。

有關長期結束戰爭及恢復荷莫茲海峽通航的談判，至今仍未達成最終共識。

伊朗

上一則

英國：派遣軍艦穿越台海 為維護聯合國海洋法公約

延伸閱讀

美國談判中突空襲伊朗 紐時曝光原因 美方：停火仍有效

美國談判中突空襲伊朗 紐時曝光原因 美方：停火仍有效
48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地
美軍開轟伊朗南部 中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊

美軍開轟伊朗南部 中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊
美軍對伊朗港口封鎖 未見鬆動

美軍對伊朗港口封鎖 未見鬆動

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02
一名觀光客2019年赴義大利多洛米堤山脈一間五星級飯店度假，因用餐時要求提供自來水遭拒，不惜打了七年官司，義大利最高法院日前最終判決她敗訴；示意圖。（圖／123RF）

在義餐廳想喝免費自來水錯了？她連打7年官司 判決出爐

2026-05-27 01:46

超人氣

更多 >
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」
受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島
水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK

水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK