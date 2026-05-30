伊朗彈襲 科威特攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

美國空軍一架MQ-9「死神」無人機停放在波多黎各阿瓜迪亞的拉斐爾．葉南德茲機場停機坪上。（路透資料照片）

川普總統正考慮一項延長美伊脆弱停火協議的方案之際，伊朗 在過去24小時內對科威特一處空軍基地發動彈道飛彈攻擊，造成數名美國人輕傷，並使兩架MQ-9「死神」（Reaper）攻擊無人機嚴重受損。

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彭博資訊報導，根據一名知情人士說法，科威特防空系統成功攔截這枚「征服者-110」（Fateh-110）飛彈，但墜落碎片仍擊中阿里．薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）。約有5人受輕傷，包括承包商與現役軍人。其中一架MQ-9「死神」無人機遭摧毀，至少另一架嚴重受損。

每架MQ-9「死神」無人機造價約3000萬美元。美國中央司令部（US Central Command）未立即回應置評請求。

另外，Drop Site News指出，根據報導與社群媒體流傳畫面，美國可能於29日再損失兩架MQ-9無人機。其中一架據稱在伊朗格什姆島（Qeshm Island）附近遭擊落；另一架則據報在葉門馬里布省（Marib province）上空被擊落。