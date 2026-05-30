為世界留存視覺證詞 加薩攝影記者們獲「自由金筆獎」

世界新聞出版協會宣布，「2026年自由金筆獎」將頒發給「在加薩工作的專業平面與影片攝影師」，旨在表彰這群無畏戰火、堅守崗位的新聞工作者。(WAN-IFRA提供)

世界新聞出版協會(WAN–IFRA)29日宣布，象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」(2026 WAN-IFRA Golden Pen of Freedom)，將頒發給「在加薩 工作的專業平面與影音攝影師」(Professional Photographers and Videographers Working in Gaza)，表彰他們無畏戰火、堅守崗位，在極度危險環境中持續向全球傳遞真相的犧牲與奉獻。

自2023年10月7日加薩走廊衝突爆發以來，這群在加薩前線的當地記者，以鏡頭記錄下無數死亡、毀滅與深刻的人類苦難。評審團指出，他們不僅是這場戰爭的「慢性紀錄者」，本身更是衝突中的「受害者」。

在外國媒體難以進入加薩下，報導戰爭的重任幾乎完全落在巴勒斯坦 當地記者身上。這是一項多數人「無法離開」的任務，他們被迫在失去家園、親人，甚至缺乏基本生存物資的絕境中繼續工作。根據統計，衝突爆發至今已有逾260名記者殉職，絕大多數在加薩遇害。

「沒有任何東西能取代勇敢、獨立的報導；也沒有任何人能替代那些日復一日、冒著極其慘痛代價將畫面傳遞出去的記者」。擔任頒獎人的加拿大環球郵報總編輯、WAN–IFRA世界編輯論壇主席大衛．華姆斯利(David Walmsley)強調，加薩的攝影記者讓全世界看見真相，讓這些故事不被掩蓋與封鎖。

WAN–IFRA表示，這些影像構成了加薩的「集體記憶」，在世界目睹人道浩劫擴大之際，成為「世界的眼睛」，更將永遠作為歷史上最不容忽視的「視覺證詞」(Visual Testimony)。

獎項預計6月1日在法國馬賽舉行的世界新聞年會中頒發，將由法新社、美聯社和路透社三大通訊社代表領獎。期間也將舉辦獲獎攝影師作品展，並放映由法國導演Hélène Lam Trong執導的得獎紀錄片「加薩之內」(Inside Gaza)。

「自由金筆獎」自1961年設立以來，為WAN–IFRA每年頒發的獎項，表彰對捍衛或促進新聞自由有傑出貢獻者，象徵全球新聞界對堅守真相者的最高肯定。

WAN-IFRA也長期支持巴勒斯坦新聞工作者，與巴勒斯坦記者協會(PJS)合作「SIRI Gaza」計畫，自2024年以來已支持60名自由職業女性記者，促進戰爭報導中的性別敏感度和包容性。