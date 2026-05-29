美以轟炸無效？CNN曝伊搶修飛彈基地 保留90%地下飛彈

根據情報顯示，伊朗實際上仍成功保留了高達90%位於地下的飛彈與發射器。（路透資料照片）

國際情勢再度出現詭譎變化。CNN取得並分析空中巴士（Airbus）拍攝的伊朗 西部城市霍梅因（Khomeyn）的最新衛星影像顯示，伊朗正利用日前美伊兩周停火的空檔，迅速挖掘並搶救被埋藏在地下設施的龐大飛彈庫存。令人震驚的是，伊朗僅憑藉推土機與砂石車等重型機械，在短時間內便重新打通了被炸毀的隧道，此舉被視為直接抵銷了美軍與以色列 此前投入龐大火力才取得的戰略成果。

報導指出，根據4月中旬的最新衛星影像顯示，在伊朗西部城市霍梅因以及大不里士（Tabriz）等地的飛彈基地廢墟旁，正有大量的伊朗工程人員與重型機具進駐。現場可清晰看見推土機正在全力清理因空襲而被堵塞的地下隧道入口，將瓦礫與殘骸不斷鏟出，並由卡車排隊載走。

在先前的衝突中，美以採取聯合打擊策略，其戰術核心並非直接摧毀地底深處的飛彈，而是透過精準轟炸刻意「封堵」伊朗地下飛彈設施的出入口與通風口，從而癱瘓發射設施，並成功封鎖大量的發射架，使其喪失大規模飛彈反擊能力。當時川普政府更對外宣稱，已成功「幾乎摧毀伊朗武器庫」。

然而，最新的發展讓西方國家的樂觀預估產生嚴重質疑。根據美國情報部門與中東媒體「RoyaNews」的最新評估報告，伊朗的飛彈防禦策略本就以「飛彈城市（MissileCities）」為核心，其地下山體隧道在設計之初，就已經將「承受打擊、迅速清除、恢復作戰」的循環策略納入考量。

情報顯示，伊朗實際上仍成功保留了高達90%位於地下的飛彈與發射器。美以軍隊先前的狂轟濫炸，僅僅只是傷及表面並暫時掩埋了出入口，並未傷及地底深處的骨幹核心。隨著伊朗在停火期間的「神速」挖掘，這些原本受困在地下的飛彈發射器正陸續重見天日。

這場「地下飛彈挖掘戰」不僅出乎美以情報單位的預料，地緣政治專家也擔憂，德黑蘭當局急著在停火期間重整武裝、恢復飛彈發射能力，凸顯了該區停火協議的脆弱性，並為未來的衝突埋下更嚴重的導火線。

印度媒體「TheTimesofIndia」亦追蹤指出，除了西部城市，伊朗南部霍爾木茲甘等地區的地下基地也有同步挖掘的跡象，顯示伊朗正極力維持其飛彈威脅力，以作為未來外交談判的籌碼。