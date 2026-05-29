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以軍想擴大占加薩70%領土 巴人被壓縮到沿海小塊土地

編譯中心／綜合28日電
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內唐亞胡指示以色列軍隊擴大控制加薩土地，初步目標是巴勒斯坦領土的70%；圖為巴勒...
內唐亞胡指示以色列軍隊擴大控制加薩土地，初步目標是巴勒斯坦領土的70%；圖為巴勒斯坦人27日在被以色列轟炸摧毀的汗尤尼斯清真寺廢墟旁進行宰牲節祈禱。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡28日表示，他已指示以色列軍方擴大控制加薩走廊，初步目標是控制這塊巴勒斯坦領土的70%。當地居民的空間已被壓縮到沿海一小塊土地上。

路透報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」2023年襲擊以色列南部後，以色列展開兩年軍事攻勢，將加薩走廊炸成廢墟。據估計，以色列目前實質控制加薩64%的區域。

根據去年10月美國斡旋下達成的停火協議，以軍理應後撤至「黃線」。在軍事地圖上，這條黃線使以色列控制加薩約53%的區域，其餘地區則由哈瑪斯掌控。

不過，該停火協議未能終止以色列的攻擊，或迫使哈瑪斯解除武裝。

路透曾報導，以色列已單方面將標記黃線的混凝土障礙物朝哈瑪斯控制區推進。分析家依據以軍今年3月發布的地圖指出，以色列總計已封鎖加薩約64%的土地。

內唐亞胡也多次公開表示，以軍控制逾6成加薩土地。28日他在約旦河西岸一處屯墾區舉行的會議中說，以色列將掌控更多加薩土地。

內唐亞胡表示：「我們曾控制50%，後來變成60%。我的指示是逐步推進，首先是70%，先從這裡開始。我們從四面八方施壓他們（哈瑪斯）。我們會處理殘存勢力。」

內唐亞胡形容以色列在加薩、敘利亞、黎巴嫩占領的區域是「緩衝區」，稱這些區域可在2023年10月7日由哈瑪斯主導並引發加薩戰爭的襲擊之後，防範激進分子的攻擊。

巴勒斯坦人則認為，以色列不斷擴大加薩的緩衝區，是一種要永久驅離他們的策略。他們指出，包括以色列國防部長卡茲（Israel Katz）等高官曾表示，希望鼓勵加薩居民「自願移民」。

在內唐亞胡下達指令的同時，以色列也在加強攻擊加薩，並稱目標是參與2023年襲擊的哈瑪斯高階領導人。

本月26日，以色列擊斃哈瑪斯武裝支翼的負責人，而十天前以色列才剛擊殺前一任負責人。

另一方面，針對聯合國近日將以色列相關機構列入「衝突中實施性暴力行為方」名單，以色列常駐聯合國代表丹尼達農28日稱，以色列與聯合國秘書長辦公室「不再聯繫」，並取消安排聯合國官員訪以的計畫。

據以色列「耶路撒冷郵報」報導，該名單2026年度版包括以色列監獄管理局等機構。哈瑪斯於2025年8月被列入該名單。根據聯合國機制，被列入的國家或組織至少在名單上保留一年。

達農稱，聯合國「將以色列與哈馬斯等極端組織相提並論，是道德上的恥辱」，以方決定凍結與聯合國秘書長辦公室的關係。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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