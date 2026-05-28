川普開出美伊協議條件 沒做到這點不排除再打

川普表示，儘管伊朗方面是「非常優秀」的談判者，但伊朗遭重創的軍事力量，讓美方在談判中握有優勢。(美聯社)

川普 總統接受兒媳兼福斯新聞談話節目主持人賴拉（Lara Trump）專訪時透露，伊朗 可能觸發美軍重啟軍事攻勢的門檻，也談到這場衝突帶來的政治影響。

完整專訪將於美東時間30日晚間9時在福斯新聞頻道播出。川普則在節目預告片段中表示：「如果最後談出來的協議對我們不利，那大概就是底線了。」他還說：「我現在先看情況發展，我們會看看結果如何。」

川普表示，儘管伊朗方面是「非常優秀」的談判者，但伊朗遭重創的軍事力量，讓美方在談判中握有優勢，得以推動自己想要的條件，其中最重要的就是讓伊朗放棄核武。他說：「他們很狡猾，但最終所有籌碼都握在我們手上，因為我們已經在軍事上擊敗他們。」

隨著荷莫茲海峽關閉推升油價，美國民眾正承受高油價壓力，而民意對這場衝突的態度也可能不利共和黨。根據福斯新聞最新民調，反對美國對伊朗採取軍事行動的比例已從4月的55%升至60%。川普接受賴拉專訪時，也談到這場戰爭可能對2026年期中選舉帶來的政治衝擊。

美國期中選舉與總統大選僅相隔2年，川普認為頻繁的政治選舉形成一種「結構性問題」，讓政府能採取軍事行動的時間窗口非常短，而擔心政治後果的壓力，也可能讓政府在這段期間不願動武。不過，這並未阻止他對伊朗採取行動。

川普強調，他的首要目標仍是解除伊朗的核能力。他說：「任何與戰爭有關的事情，能採取行動的窗口都非常短。但我不是那樣看待這件事，我認為自己必須做正確的事。」