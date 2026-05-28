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波灣再爆空襲 油價急彈3% 科威特稱正在攔截飛彈和無人機

編譯季晶晶／綜合外電
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國際油價周四反彈逾3%，此前於周三重挫逾5%，主因是波斯灣再度爆發空襲，而美國與伊朗對於如何重啟荷莫茲海峽仍僵持不下。

布蘭特原油升破每桶97美元，西德州原油接近92美元。一名美國官員表示，美軍空襲了一處軍事設施，並打擊荷莫茲海峽附近的其他目標。此外，科威特軍方表示，該國防空系統周四啟動，正在攔截來自敵方的飛彈與無人機威脅。這則發布在X平台的貼文，沒有透露襲擊來自何方，但補充說，聽到爆炸聲是防空系統攔截攻擊所致。

美國總統川普周三說，他對荷莫茲海峽的談判「並不滿意」。白宮也否認伊朗媒體有關協議草案的報導。該報導聲稱伊朗與阿曼將共同管理這條關鍵水道。但川普說，「海峽將對所有人開放」，並強調美國將「監看」。

儘管談判困難重重，但市場仍樂觀押注交戰各方至少能達成一份臨時協議，原油價格目前仍有望迎來連兩周下跌。談判癥結包括伊朗核計畫，以及伊朗希望繼續掌控荷莫茲海峽。

川普在白宮會議中表示，他不會接受「爛協議」，美國不會放鬆制裁，這與伊朗要求停止攻擊及解除經濟壓力的立場明顯相左。另一方面，川普也面臨共和黨鷹派要求持續戰爭的壓力。這場自2月底爆發的衝突，如今已進入第4個月。

隨著焦點轉向荷莫茲海峽，美國財政部宣布制裁「波斯灣海峽管理局」。財政部發聲明指出，該機構「主導一項由伊朗控制、公然違反國際法的計畫」，指德黑蘭試圖向通過海峽的船隻收取通行費。

Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，市場目前是以「杯子半滿」的樂觀態度押注協議有望達成，但雙方談判破裂直接離場的風險「仍然很明顯」。

美國方面，一個產業組織再度對原油庫存下降示警。美國石油協會指出，上周全美原油庫存減少280萬桶，包括奧克拉荷馬州庫欣儲油中心的庫存也下滑。官方數據將於周四稍晚公布。

Rabobank全球能源策略師Joe DeLaura表示：「目前油市非常自滿。」他指出，戰略石油儲備的釋出，以及中國進口量大幅減少，有助緩衝戰爭造成的部分供應損失。但「到7月中，如果中國在戰略儲備釋出結束後重新增加進口，我們將迎來許多成品油價格急升的轉折點」，暗示價格恐大幅飆高。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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