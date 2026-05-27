川普：伊朗想用拖字訣沒用 因我不在乎期中選舉

川普今天在內閣會議駁斥戰爭恐對美國國內政治造成衝擊的擔憂。(美聯社)

川普 總統今天表示，要達成好的協議來結束伊朗 戰爭，為此他不著急，還說伊朗政權想用以撐待變的策略不會成功，因為「我根本不在乎期中選舉 」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天在內閣會議駁斥戰爭恐對美國國內政治造成衝擊的擔憂，稱「你們知道嗎，他們以為能熬得過我，心想：我們撐過去就好，他有期中選舉」。

他說：「我不在乎期中選舉。看看昨晚發生什麼，那就是期中選舉的前奏，懂的都懂。」川普指的是他所支持的參選人在共和黨德州參議員初選中勝出一事。

過去幾個月來共和黨參院高層苦苦哀求川普，希望他支持現任聯邦參議員柯寧（John Cornyn）連任，而不是德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）出馬，然而川普26日表態支持派克斯頓，後者也從初選的決選勝出。

川普表示，他有信心美國很快會達成協議並結束伊朗戰爭，但也警告目前美國對條件仍不滿意。

他說：「我們現在不滿意，但我們遲早會滿意的。否則我們就得把事情做個了斷。」還將伊朗恢復網路視為政權立場鬆動的象徵，表示「他們的整個經濟體系已崩潰」。

紐約時報指出，經歷88天新聞、電視與通訊遭全面封鎖後，伊朗人終於開始能重返網路世界。

伊朗政府在實施近乎完全「斷網」策略後，目前已允許民眾與世界重新連線。然而並非人人都能連通，而成功連上網者心中也懷疑能維持多久。