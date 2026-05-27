不同意阿曼介入控制荷莫茲海峽 川普警告「炸毀他們」

川普指出，美國正與伊朗談判，指伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；川普並警告阿曼應循規蹈矩，否則美國將炸毀他們。(路透)

美伊停火至今尚未達成和平協議，川普 總統27日警告中東國家阿曼（Oman）不要干涉荷莫茲海峽 ，否則將遭到轟炸；川普27日也表示，他不放心中國或俄羅斯取得伊朗 的濃縮鈾。

紐約時報日前報導指出，伊朗曾與阿曼討論在荷莫茲海峽設立一套收費系統，向來往船隻收取通行費用。

川普27日於白宮舉行內閣會議，被問及是否能夠接受短期協議，讓伊朗和阿曼控制荷莫茲海峽，川普表示，荷莫茲海峽應該向所有人開放，指海峽屬於國際水域，不該受到任何人控制；川普表示，美國會看守荷莫茲海峽不被控制。

川普指出，美國正與伊朗談判，指伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；川普並警告阿曼應循規蹈矩，否則美國將炸毀他們（blow them up）；川普表示，阿曼明白這一點。

另外，根據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，俄羅斯總統普亭訪問中國時，與中國國家主席習近平談及美伊衝突，普亭提議轉移並儲存伊朗的濃縮鈾至俄國；另外，以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前報導指出，伊朗可能考慮將6成的濃縮鈾轉移至中國。

對此，北京方面並未拒絕這項提議。中國外交部發言人毛寧日前主持例行記者會。彭博社記者提問，伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國，以及中方是否願意接收？

毛寧回答說，「自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。我們將繼續秉持習近平主席四點主張的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。」

川普27日舉行內閣會議，被問及他是否能接受中國或俄國接收並儲存伊朗的濃縮鈾，川普回答說，他不放心這麼做，指這樣不會讓他感到放心。