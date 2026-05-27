我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊輕鬆踢？前國腳：若贏不了澳洲就該「留在家裡」

香料放陳年、夾鏈袋重複用...8個讓人抓狂的囤糧惡習

不同意阿曼介入控制荷莫茲海峽 川普警告「炸毀他們」

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普指出，美國正與伊朗談判，指伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；...
川普指出，美國正與伊朗談判，指伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；川普並警告阿曼應循規蹈矩，否則美國將炸毀他們。(路透)

美伊停火至今尚未達成和平協議，川普總統27日警告中東國家阿曼（Oman）不要干涉荷莫茲海峽，否則將遭到轟炸；川普27日也表示，他不放心中國或俄羅斯取得伊朗的濃縮鈾。

紐約時報日前報導指出，伊朗曾與阿曼討論在荷莫茲海峽設立一套收費系統，向來往船隻收取通行費用。

川普27日於白宮舉行內閣會議，被問及是否能夠接受短期協議，讓伊朗和阿曼控制荷莫茲海峽，川普表示，荷莫茲海峽應該向所有人開放，指海峽屬於國際水域，不該受到任何人控制；川普表示，美國會看守荷莫茲海峽不被控制。

川普指出，美國正與伊朗談判，指伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；川普並警告阿曼應循規蹈矩，否則美國將炸毀他們（blow them up）；川普表示，阿曼明白這一點。

另外，根據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，俄羅斯總統普亭訪問中國時，與中國國家主席習近平談及美伊衝突，普亭提議轉移並儲存伊朗的濃縮鈾至俄國；另外，以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前報導指出，伊朗可能考慮將6成的濃縮鈾轉移至中國。

對此，北京方面並未拒絕這項提議。中國外交部發言人毛寧日前主持例行記者會。彭博社記者提問，伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國，以及中方是否願意接收？

毛寧回答說，「自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。我們將繼續秉持習近平主席四點主張的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。」

川普27日舉行內閣會議，被問及他是否能接受中國或俄國接收並儲存伊朗的濃縮鈾，川普回答說，他不放心這麼做，指這樣不會讓他感到放心。

荷莫茲海峽 川普 伊朗

上一則

免等破表高溫 研究：攝氏27度即成無尾熊慢性殺手

下一則

仁川機場哺乳室竟成泡麵區？中國旅客小紅書祕技教學 韓網炸鍋

延伸閱讀

川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁

川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁
美盟友倒戈？紐時：伊朗阿曼討論荷莫茲收費 出奇招鑽漏

美盟友倒戈？紐時：伊朗阿曼討論荷莫茲收費 出奇招鑽漏
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
川普稱習願協助重開荷莫茲海峽 不供武給伊朗

川普稱習願協助重開荷莫茲海峽 不供武給伊朗

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
無證華人診斷癌症當場崩潰 怕白卡看病被抓、驅逐出境

無證華人診斷癌症當場崩潰 怕白卡看病被抓、驅逐出境