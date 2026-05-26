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上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

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上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

編譯盧思綸／即時報導
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以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

以色列時報26日報導，76歲的以色列總理內唐亞胡25日驚傳被送往耶路撒冷醫院，消息曝光後，總理辦公室說明內唐亞胡是接受牙科治療。內唐亞胡先前才遭到質疑隱瞞罹癌，健康狀況受到關注。

以色列媒體稍早稱，內唐亞胡25日晚間被送往耶路撒冷哈達薩恩凱雷姆醫療中心（Hadassah Ein Kerem Medical Center）。隨後，內唐亞胡辦公室才發布聲明，稱他接受牙科治療，但未具體說明。

內唐亞胡的健康問題近來成為以色列輿論焦點。他4月才在社群發表長文證實，他因前列腺惡性腫瘤在哈達薩醫院接受放射治療，且治療成功。

不過，他先前並未立即對外公布，理由是擔心在近期戰爭期間，伊朗會利用這項消息針對以色列散布假消息。

內唐亞胡當時並未交代何時確診、何時開始治療，也沒有說明治療何時結束。他同步公布的年度健康報告與癌症診斷、治療補充文件，也被指出內容籠統，只有半頁5個重點，甚至未標明涵蓋年度；2份文件也沒有醫院標誌或正式醫療聲明格式。

除了癌症治療，內唐亞胡近年也多次接受醫療處置。他曾在2023年7月植入心律調節器，2024年3月接受疝氣手術，2024年12月接受前列腺切除手術。當年植入心律調節器前，外界最初被告知他只是因脫水留院觀察，但醫院後來證實他已裝上皮下心臟監測器，引發外界質疑其健康資訊是否透明。

以色列 腫瘤 癌症

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