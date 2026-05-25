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伊朗：與美國在許多議題取得共識 但不會很快達成協議

編譯羅方妤／即時報導
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一名男子25日走過伊朗德黑蘭街頭紀念已故最高領袖哈米尼的橫幅。（路透）
一名男子25日走過伊朗德黑蘭街頭紀念已故最高領袖哈米尼的橫幅。（路透）

法新社報導，伊朗官員25日表示，他們對於結束戰爭與美國交換意見，已就許多議題達成共識，但雙方不會很快達成協議。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每周例行記者會表示：「我們確實就正在討論的大部分議題得出結論。但如果說這意味著即將簽署協議，沒有人能這樣斷言。」

他也指控，美方政策「前後矛盾」且不斷轉變立場。

在記者會上，貝卡伊說，正在起草的框架「核心重點在於結束整個區域的戰爭」，包括黎巴嫩

他重申，關於伊朗核武計畫的細節並未包含在該框架內，該議題將在雙方對整體框架達成協議後，才會進行討論。

他表示，協議內容包括終止美國自4月13日起對伊朗港口實施的海上封鎖，以及對荷莫茲海峽的後續安排。

他說：「美國以海上封鎖為名所採取的行動必須停止。與此同時，伊朗將採取必要措施，確保荷莫茲海峽安全通行。」

伊朗目前僅允許極少數船隻通過該海峽，並堅持船隻在通過該水域前必須獲得伊朗武裝部隊許可。

貝卡伊說，伊朗並未對通過海峽的船隻徵收「通行費」，而是收取「航行服務費」，「我們所提供的服務除了維護海峽、波斯灣和阿曼灣環境所需的必要措施外，還包括航行服務，因此需要收取特定費用」。

他說，伊朗「並非試圖徵收通行費」。

伊朗 黎巴嫩

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