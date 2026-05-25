我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬辦風波／金溥聰出示蕭旭岑與台商持現金合影 問如何解釋？

NBA／溫班亞瑪飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

又有三艘LNG船悄悄穿越荷莫茲 美伊開戰以來僅七艘突圍

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

彭博彙整的船舶追蹤數據顯示，近日有三艘液化天然氣（LNG）船穿越荷莫茲海峽，可見卡達和阿拉伯聯合大公國突破近乎全面封鎖的困境，成功向主要買家出貨。

Al Rayyan號周一通過荷莫茲海峽後，已在阿曼馬斯喀特以北海域現蹤，目的地是中國大陸。這艘船5月22日停止發送訊號，當時正在拉斯拉凡（Ras Laffan）出口廠附近待命。大陸是去年卡達LNG最大買家。

另一艘3月底在卡達載貨的Fuwairit號LNG船，也在周日至周一之間穿越海峽，Fuwairi號通過海峽一半時停止發送訊號，隨後在阿曼首都馬斯喀特以北重新現蹤，目前正駛往巴基斯坦。

美伊和平談判曠日持久，荷莫茲海峽實際上仍幾近全面封鎖，雙方對這條正常情況下負責全球約五分之一LNG供應的水道，維持著事實上的封鎖狀態。船隻持續面臨安全威脅，大多數通過這個咽喉要道的船隻都關閉應答器以避免被偵測。

彭博周日報導，一艘於阿布達比國家石油公司（ADNOC）達斯島（Das Island）出口廠裝貨的LNG船，已離開荷莫茲海峽，並於周末被發現正航向印度。

儘管如此，這些順利通過的船隻僅占戰前流量的一小部分。美國和以色列伊朗發動攻擊以來，迄今僅確認七批液化天然氣（LNG）船次成功通關，與衝突爆發前每日約有三艘LNG船相去甚遠。

Al Rayyan由川崎汽船所有，Fuwairit則由商船三井在內的合資企業擁有。

荷莫茲海峽 伊朗 以色列

上一則

AI時代如何照顧人類尊嚴 教宗將發布首份通諭

下一則

日本7-Eleven之父逝世 93歲鈴木敏文一生締造便利商店傳奇

延伸閱讀

伊朗允許更多船隻放行 荷莫茲海峽油輪通行量略升

伊朗允許更多船隻放行 荷莫茲海峽油輪通行量略升
荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船
川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達

川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達
川習會之際 中國油輪遠華湖號駛離荷莫茲海峽

川習會之際 中國油輪遠華湖號駛離荷莫茲海峽

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美