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以色列部長PO影片羞辱加薩救援者 遭法禁止入境

編譯中心／綜合24日電
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以色列極右翼國家安全部長班吉維爾發布了一段影片，顯示前往加薩（Gaza）的船隊中...
以色列極右翼國家安全部長班吉維爾發布了一段影片，顯示前往加薩（Gaza）的船隊中被拘留的活動人士雙手被綑綁、額頭貼地。（取材自X平台）

以色列攔截前往加薩的人道援助船隊後，再度引發國際外交風波。以色列極右翼國家安全部長班吉維爾先前發布了一段影片，顯示前往加薩的船隊中被拘留的活動人士雙手被綑綁、額頭貼地，這段影片引發多國政府譴責。法國隨後宣布禁止班吉維爾入境，並推動歐盟討論進一步制裁。

事件起因於以色列軍方18日攔截「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）。該船隊自土耳其南部出發，試圖突破以色列對加薩的海上封鎖，向當地運送人道援助物資。以軍隨後扣押船上成員，並將相關人士帶往以色列。

班吉維爾20日在X平台發布影片，只見多名遭拘留人士被迫跪地、雙手反綁，他本人則手持以色列國旗在旁拍攝與嘲諷，影片更以「歡迎來到以色列」作為標題。畫面曝光後迅速在國際間引發爭議，不少輿論批評其行為帶有羞辱意味，也質疑以方對待人道援助人士的方式。

法國稍早召見了以色列大使，抗議發布這段影片的以色列國家安全部長班吉維爾的行為。法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）在X平台上寫道：「我已要求召見以色列駐法國大使，以表達我們的憤慨並要求解釋。」據了解，船隊成員中共有36名法國公民。

巴霍表示，雖然法國政府並不支持船隊突破封鎖的行動，但無法接受法國公民遭到威脅、恐嚇或粗暴對待，更不能容忍相關行為出自政府官員。

巴霍也表示，已與義大利外長塔加尼協調，提議歐盟對班吉維爾採取制裁措施。西班牙方面同樣敦促歐盟跟進處理。英國則召見以色列駐英最高級外交官，抗議影片內容具煽動性並引發國際不安。

除了歐洲盟友不滿，以色列內部也出現批評聲浪。總理內唐亞胡罕見公開表示，班吉維爾的作法「不符合以色列的價值觀與規範」，但他同時強調，該船隊行動本身是在協助哈瑪斯宣傳，因此以方仍有必要加以攔截。

部分遭拘押人士後續指控，在拘留期間曾遭受肢體暴力與羞辱對待。不過，以色列監獄管理局否認相關指控。以色列政府則已決定將遭扣押的活動人士驅逐出境。

隨著國際社會對人道危機與以軍行動的批評升高，外界也關注歐盟是否將進一步對以色列極右翼官員採取外交或制裁措施。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（左）20日發布視頻，數十名活動人士被拘留後被迫...
以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（左）20日發布視頻，數十名活動人士被拘留後被迫下跪、額頭貼地、雙手被縛。（美聯社）

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