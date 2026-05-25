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無懼戰火未歇 逾百萬穆斯林仍湧向麥加朝覲

編譯中心／綜合24日電
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來自全球各地的穆斯林22日聚集在麥加。（美聯社）
來自全球各地的穆斯林22日聚集在麥加。（美聯社）

儘管中東戰雲密布，美國政府也發布了旅遊警示，據中央社引述法新社報導，今年仍有超過百萬名穆斯林湧入聖城麥加，參加25日登場的伊斯蘭朝覲（hajj）。

現年49歲的美國朝聖者法德爾（Fadel）說，他從未懷疑自己會不會如期參加今年的朝覲，「就算戰爭仍在進行，我也不會取消行程」。他還引用可蘭經（Koran）的內容來表達自己的信念：「毫無疑問，我們身處世界上最安全的地方。」

今年的朝覲活動吸引了全球各地的穆斯林。繼美國與以色列2月底攻擊伊朗後，伊朗已對沙烏地及其他波斯灣鄰國目標發動多輪攻擊，導致局勢一度升溫。自4月以來，脆弱的美伊停火協議仍可大致維持，但和平協議尚未達成。

在這種不確定性下，美國駐利雅德（Riyadh）大使館上月建議美國公民避免參加朝覲，「鑑於目前的安全局勢和不時發生的旅行中斷，我們建議您重新考慮今年是否參加朝覲。」

美國媒體22日報導，白宮正考慮對伊朗發動新一波軍事打擊。英國伯明罕大學的沙烏地政治專家卡林（Umer Karim）表示：「如果衝突再度爆發，朝覲者的行程很可能受到嚴重干擾。」

隨著逾百萬朝聖者湧入麥加，全球伊斯蘭社群的多樣性也在此充分展現，許多人攜帶的包包和雨傘等物品都印有其國家的標誌。

伊朗媒體表示，仍有約3萬伊朗人將參加麥加朝聖，原本預計可達8.7萬人。

另據美聯社23日報導，在伊比利半島南端的英國海外領土直布羅陀，英國海軍已準備好執行一項可能由英法為首的跨國任務。但交戰各方必須先達成和平協議，國際掃雷任務才能展開。

停靠在直布羅陀外海的英國海軍輔助艦隊登陸艦「萊姆灣號」上，數百名人員已整裝待命。

英國海軍水雷與威脅探測小組（MTXG）指揮官布里頓說，首要任務是清理一條航道，讓海峽上約700艘船舶能安全離開，再開闢反向通行航道讓船舶進入；但整個海峽若要將水雷完全排除，可能需數月甚至數年。

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