美伊協議卡在核計畫 伊朗總統發文：保證無意追求核武

這張伊朗原子能組織2019年11月5日發布的照片顯示，伊朗中部納坦茲鈾濃縮設施內的離心機。（美聯社資料照片）

伊朗 國家媒體伊朗通訊社（IRNA）引述總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）社群發文表示，伊朗「已準備好向全世界保證」這個國家並未尋求發展核武。

伊朗媒體對潛在協議的態度較審慎。塔尼斯姆通訊社指出，伊朗和美國仍對潛在協議的「一到兩項條款」有歧見，「若美國繼續阻礙，恐不太可能敲定協議」。

報導說，伊朗還沒決定對其核子計畫採取任何行動，潛在協議主要是推行荷莫茲海峽 的30天開放程序、以及60天的核子談判。

法斯通訊社也說，伊朗核子計畫、遭凍結的資金及荷莫茲海峽的狀態，是美伊談判的「嚴重分歧點」，「唯有在對方執行建立信任的條件後，才有可能在下一輪討論核子議題」，在美國解凍資金前，伊朗不會進入談判。

根據伊朗通訊社，裴澤斯基安補充說， 伊朗「不樂見地區局勢動盪」，而且「試圖使地區（局勢）不穩的是以色列 政權」。他並指出，伊朗談判代表「絕不會在國家尊嚴與榮譽上讓步」。

正在印度進行訪問的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）24日表示，美方與伊朗可能於今天稍晚宣布達成結束中東戰事的協議，「我確實認為，也許在接下來幾個小時內，全球將會聽到一些好消息」。

魯比歐接受紐約時報訪問時說，美方要跟伊朗達成的協議獲得中東地區部分國家支持，但涉及核問題的協議無法在72小時內達成。

美國總統川普（Donald Trump）稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，他指示美方談判代表不要急於跟伊朗達成協議，「時間站在我們這一邊」。

魯比歐表示，核談判是高度技術性的議題，不可能72小時內快速達成。

他還指出，伊朗必須立即重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），「然後我們會在商定框架之下，就濃縮作業、高濃縮鈾以及他們承諾永遠不會擁有核武器等議題展開相當嚴肅的談判」。

紐約時報寫道，魯比歐前述言論代表川普政府準備接受一項臨時協議，並不會立即剝奪伊朗製造核武的能力。

魯比歐也談到川普，「他總是傾向於透過外交、透過協議來解決這個問題，所以我們會竭盡全力去達成」。

他更提及：「目前這個地區已經有七或八個國家支持這項方案，我們準備推進該方案。」