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美情報曝伊朗最高領袖「極限措施保命」 美官員看傻：像演喜劇

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗首都德黑蘭街頭8日一幅印有伊朗最高領袖穆吉塔巴肖像的看板。(路透)
伊朗首都德黑蘭街頭8日一幅印有伊朗最高領袖穆吉塔巴肖像的看板。(路透)

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美國情報指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月底遇襲後採取極限的安全避險措施，現正藏身未公開地點，幾乎與外界隔絕，連伊朗高層官員也不清楚其所在位置，只能透過錯綜複雜的信使網絡傳遞訊息。這使伊朗內部決策與對美回應嚴重延宕，也讓潛在的協議細節難以敲定。

多名知情的美國官員透露，獲授權與川普政府接觸的伊朗官員，近期在與美方往來時，難以將訊息有效傳回伊朗政府體系內部。當美方提出協議細節後，往往必須等待很長時間，才能取得最高領袖方面的回覆。

一名美國高層24日表示，穆吉塔巴已同意目前伊美協議草案的大致框架。美國總統川普也發文稱，預期未來幾天內將有最終消息。

報導指，最高領袖本人採取最嚴密的防範措施，連伊朗政府最高層官員也不知道他人在何處，更無法直接聯繫。

依照美方掌握的情況，穆吉塔巴的訊息透過一套信使網絡層層轉交，以掩護其藏身位置。一名官員指出，這也是外界時而聽見「最高領袖已同意框架」，時而又傳出「仍在等待最終協議要點回覆」的原因；他收到的資訊往往已經過時，回應也存在明顯延遲。

報導稱，穆吉塔巴目前僅以概括方式向部屬下達方向，指示哪些議題可以談判、哪些議題不應觸碰。

CBS描述，穆吉塔巴在2月28日遭美以突襲受傷後，至今未公開露面，現在正採取極限安全措施，避免重蹈其父、前最高領袖哈米尼覆轍。

消息人士形容，目前多數伊朗領導人長時間待在高度強化的地下掩體內，幾乎不見天日，除非絕對必要，否則也避免彼此交談。美以發動軍事行動以來，數度從德黑蘭內部取得情報，清除多名伊朗高層。

一名美官員形容：「看伊朗人試圖搞清楚怎麼互相通話，幾乎像在看情境喜劇，他們被搞得焦頭爛額。」

川普 伊朗 哥倫比亞

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