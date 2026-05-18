我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離機場25哩…緩解擁擠 TSA將實驗在機場外安檢

長島鐵路持續罷工 每日經濟損失達6100萬 接駁巴士啟動

影／伊朗備戰氣氛升高 軍方街頭擺攤教民眾用槍 主播攝影棚開火畫面曝

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美伊戰爭爆發以來，伊朗全國已連續近3個月舉行由政府支持的夜間集會，動員民眾對抗美國。不過，近幾日德黑蘭街頭開始出現軍方教授民眾使用武器的公共槍枝攤位，甚至可見孩童把玩槍械；國營電視台主持人更直接在攝影棚內開火。這些跡象顯示，日益強硬的伊朗當局，正為可能進一步升高衝突做準備。

▲ 影片來源：X平台@Sohheiill（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美伊局勢僵持不下，美國總統川普17日受訪表示，他相信伊朗仍想達成協議，美方正等待伊方新提案。不過他也警告，若伊朗政權不提出更好的協議，「將遭受更猛烈的打擊」。

CNN描述，上千民眾入夜後上街集會，在德黑蘭高級住宅區塔吉里什廣場（Tajrish Square）附近，「美國去死」的口號此起彼落，現場滿是伊朗國旗，攤販則販售茶飲、愛國帽子與徽章等商品。

一名戴著伊朗國旗配色眼鏡的年輕女子表示，已準備好為國家與人民犧牲生命，並稱伊朗軍方與指揮官也都已做好戰鬥準備，不在乎川普恢復軍事行動的威脅。

令人不安的是，德黑蘭近期出現公共槍枝攤位，提供平民學習操作武器。CNN記者在瓦納克廣場（Vanak Square）看到，一名身穿軍服、戴面罩的男子，正在教另一名穿黑色罩袍的女性拆解與組裝AK-47突擊步槍。

現場甚至有小女孩拿著未裝彈的卡拉什尼科夫步槍朝空中瞄準、扣下扳機後，再將槍枝交還給教官。

除了街頭之外，伊朗國營電視台近期也頻繁播放主持人持槍畫面。

伊朗國營電視台主持人侯賽尼（Hossein Hosseini）在直播中，接受伊斯蘭革命衛隊成員指導後，直接朝攝影棚天花板開槍；另一名第三頻道（ Channel-3）女主持人納西里（Mobina Nasiri）則雙手握著突擊步槍對觀眾表示，自己也要像其他民眾一樣學習使用武器。

不過，並非所有伊朗人都支持進一步衝突。

就在塔吉里什廣場集會不遠處，一座公園內仍有人喝茶、逛書攤與散步。一名年輕男子直言「不要戰爭」；一名匿名大學教授則低聲表示，她與丈夫只希望孩子能在正常國家擁有未來。

另一名年輕女性也說：「我們想要和平。」

伊朗

上一則

穿布偶裝強闖日本猴山 2男被捕 自稱美國籍

延伸閱讀

影／伊朗油輪遭美攻擊狂燒不止 衛星畫面曝「阿曼灣飄巨大煙柱」

影／伊朗油輪遭美攻擊狂燒不止 衛星畫面曝「阿曼灣飄巨大煙柱」
阿聯核電廠遇襲 川普撂話：伊朗不快達成協議恐臨1後果

阿聯核電廠遇襲 川普撂話：伊朗不快達成協議恐臨1後果
伊朗最高領袖穆吉塔巴受重傷後神隱 美情報界至今不確定誰掌權

伊朗最高領袖穆吉塔巴受重傷後神隱 美情報界至今不確定誰掌權
CNN：川普喊打卻不敢打？被伊朗看穿底牌

CNN：川普喊打卻不敢打？被伊朗看穿底牌

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

2026-05-10 23:37

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢
賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹
智慧機釀少子化？研究揭與生育驟降有關

智慧機釀少子化？研究揭與生育驟降有關