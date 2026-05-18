影／伊朗備戰氣氛升高 軍方街頭擺攤教民眾用槍 主播攝影棚開火畫面曝

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美伊戰爭爆發以來，伊朗 全國已連續近3個月舉行由政府支持的夜間集會，動員民眾對抗美國。不過，近幾日德黑蘭街頭開始出現軍方教授民眾使用武器的公共槍枝攤位，甚至可見孩童把玩槍械；國營電視台主持人更直接在攝影棚內開火。這些跡象顯示，日益強硬的伊朗當局，正為可能進一步升高衝突做準備。

شیعه سان در حال آموزش استفاده از کلاشنیکف و شلیک وسط استودیو صداسیما



The Terrorist Islamic Regime’s state television is broadcasting live Kalashnikov (AK-47) training sessions, complete with real shots inside the studio.



What the actual heck is going on in occupied Iran? pic.twitter.com/JAVpYqlM9j — Soheil🇮🇷 (@Sohheiill) May 16, 2026

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美伊局勢僵持不下，美國總統川普17日受訪表示，他相信伊朗仍想達成協議，美方正等待伊方新提案。不過他也警告，若伊朗政權不提出更好的協議，「將遭受更猛烈的打擊」。

CNN描述，上千民眾入夜後上街集會，在德黑蘭高級住宅區塔吉里什廣場（Tajrish Square）附近，「美國去死」的口號此起彼落，現場滿是伊朗國旗，攤販則販售茶飲、愛國帽子與徽章等商品。

一名戴著伊朗國旗配色眼鏡的年輕女子表示，已準備好為國家與人民犧牲生命，並稱伊朗軍方與指揮官也都已做好戰鬥準備，不在乎川普恢復軍事行動的威脅。

令人不安的是，德黑蘭近期出現公共槍枝攤位，提供平民學習操作武器。CNN記者在瓦納克廣場（Vanak Square）看到，一名身穿軍服、戴面罩的男子，正在教另一名穿黑色罩袍的女性拆解與組裝AK-47突擊步槍。

現場甚至有小女孩拿著未裝彈的卡拉什尼科夫步槍朝空中瞄準、扣下扳機後，再將槍枝交還給教官。

除了街頭之外，伊朗國營電視台近期也頻繁播放主持人持槍畫面。

伊朗國營電視台主持人侯賽尼（Hossein Hosseini）在直播中，接受伊斯蘭革命衛隊成員指導後，直接朝攝影棚天花板開槍；另一名第三頻道（ Channel-3）女主持人納西里（Mobina Nasiri）則雙手握著突擊步槍對觀眾表示，自己也要像其他民眾一樣學習使用武器。

不過，並非所有伊朗人都支持進一步衝突。

就在塔吉里什廣場集會不遠處，一座公園內仍有人喝茶、逛書攤與散步。一名年輕男子直言「不要戰爭」；一名匿名大學教授則低聲表示，她與丈夫只希望孩子能在正常國家擁有未來。

另一名年輕女性也說：「我們想要和平。」