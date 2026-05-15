我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

日俄狗狗外交象徵 秋田犬「夢」衰老過世

華府和談未止戰火 以色列、真主黨相互攻擊局勢緊繃

中央社貝魯特/華盛頓15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

以色列黎巴嫩特使在華府舉行第2天和平談判之際，以軍今天對黎巴嫩南部發動新一波空襲行動，稱打擊目標為激進組織真主黨（Hezbollah），真主黨則發射無人機隊回擊以軍軍營。

以色列與伊朗支持的真主黨戰爭自4月17日以來雖然已達成停火，但衝突未曾停歇，雙方因軍事行動已造成數百人死亡，並相互指責違反協議。

聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）譴責持續攻擊帶來「不可接受」的傷亡，強調「外交努力現在提供了一個關鍵機會，希望終止暴力」。

以色列軍方聲明指出，「以色列國防軍（IDF）已開始打擊黎巴嫩南部泰爾（Tyre）地區的真主黨基礎設施。」

法新社記者報導，當地發生多起空襲，其中兩次發生在泰爾市附近。

官方媒體指出，另一起攻擊目標為醫院附近、由當地非政府組織營運的中心。

黎巴嫩衛生部表示，泰爾地區的空襲至少造成37人受傷，包括6名醫護人員、9名女性及4名兒童。

以軍已向黎南5個城鎮和村莊發出撤離警告，之後又發布新的撤離令，涵蓋南部其他5個城鎮。

真主黨今天表示，他們發射攻擊型無人機隊打擊以色列北部納哈瑞雅（Nahariya）附近的以軍軍營。

以色列 黎巴嫩 華府

上一則

美檢方指控行賄 印度大亨阿達尼同意數百萬美元和解

下一則

英19歲情侶狂省7個月 不旅行、不去夜店…買下3房3衛住宅

延伸閱讀

以黎停火協議將到期 雙方將於華盛頓進行新一輪停火談判

以黎停火協議將到期 雙方將於華盛頓進行新一輪停火談判
以色列軍稱毀70處軍事建築 黎巴嫩南部天主教修道院受損引爭議

以色列軍稱毀70處軍事建築 黎巴嫩南部天主教修道院受損引爭議
川習會前 中駐聯合國代表喊話：維持伊朗戰爭停火是當務之急

川習會前 中駐聯合國代表喊話：維持伊朗戰爭停火是當務之急
川普駁回伊朗要求 稱停火脆弱「依靠維生系統」撐著

川普駁回伊朗要求 稱停火脆弱「依靠維生系統」撐著

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00

超人氣

更多 >
川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？

庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？
網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相