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2萬船員仍受困荷莫茲 日本油輪第2艘平安通過海峽

編譯中心／綜合14日電
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聯合國人權專員折日關心2萬困荷莫茲海峽船員的工時超標，呼籲必須保護其權益；圖為5...
聯合國人權專員折日關心2萬困荷莫茲海峽船員的工時超標，呼籲必須保護其權益；圖為5月8日載有阿聯酋原油的油輪在韓國瑞山大山港附近航行，該油輪先前關閉自動識別系統應答器，通過荷莫茲海峽。（路透）

隨著荷莫茲海峽局勢緊張，數百艘船隻仍受困波斯灣，航運壓力持續累積。聯合國人權事務高級專員圖爾克(Volker Türk)13日表示，目前約有2萬名海員因伊朗戰爭被困荷莫茲海峽，國際法明確規定他們的權益應受到保護。另外，第二艘日本油輪成功突圍荷莫茲海峽，首相高市早苗表示，政府將持續積極透過外交努力協調。

香港01引述韓聯社報導，圖爾克指，海員們在船上的停留時間，已嚴重超出國際勞工組織規定的連續工作時間標準，稱「必須根據國內法和國際人道主義法引導他們(前往安全地點)。我們敦促所有各方，包括實施封鎖的各方，允許海員下船」。

圖爾克表示，解決這個問題需要「尊重國際人道主義法，所有相關各方必須同意為他們找到解決方案。」他補充說，「由於人們正在遭受苦難，而且人數眾多，因此解決他們的苦難必須優先於任何其他利益」。

關於近期在荷莫茲海峽發生的韓國船隻遇襲事件，圖爾克則稱，「一般而言，對民間船舶的攻擊是不可容忍的，並且依照國際人道法是被禁止的。民間設施不應成為攻擊目標。這項原則非常明確」。

此外，據路透報導，日本首相高市早苗14日透過社群平台X發文表示，在她親自與伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)取得聯繫後，已讓日本石油公司Eneos旗下一艘油輪順利通過荷莫茲海峽。這是該關鍵航道遭伊朗封鎖以來，日本油輪第二度成功突圍。

高市早苗表示，目前仍有39艘日本相關船隻受困在波斯灣內，「政府將持續積極透過一切外交努力與協調，讓包括日本相關船隻在內的所有受困船舶能盡快通過荷莫茲海峽」。

航運追蹤機構Kpler指出，這艘懸掛巴拿馬國旗、Eneos營運的油輪裝載了120萬桶科威特原油與70萬桶阿拉伯聯合大公國的達斯混合原油(Das Blend)，預計將在6月3日抵達日本。

中東戰爭爆發前，日本約95%的進口石油來自波斯灣地區。東京當局近來加大外交斡旋力道，試圖協助油輪脫困以解決國內能源需求。日本外務大臣茂木敏充強調，日本政府沒有為此向伊朗支付任何通行費。此前另一艘日本油輪「出光丸號」(Idemitsu Maru)於4月底通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽 伊朗 聯合國

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