伊朗副外長：英法別來亂 只有伊朗能保障荷莫茲海峽安全

伊朗副外長加里巴巴迪(Kazem Gharibabadi)。(美聯社資料照)

針對法國和英國計畫向紅海及荷莫茲海峽 周邊海域增派軍艦，伊朗 副外長加里巴巴迪10日在社交媒體平台發文說，任何以「保護航運」為名的域外軍事部署，都「無異於加劇危機，將這一關鍵水道軍事化」。只有伊朗能夠保障該海峽的安全，且不允許任何國家干涉。

聲明說，法國已宣佈派遣「戴高樂」號航母前往紅海和亞丁灣，英國方面也表示將配合行動向相關海域增派軍艦。「海上航行安全並不能通過軍事力量展示來實現，尤其是對於那些支持、參與或對侵略與封鎖保持沉默，本身已成為問題一部分的行為體而言。」

加里巴巴迪表示，地區不安全的根源，在於非法訴諸武力、持續威脅沿岸國家、實施海上封鎖，以及無視《聯合國憲章》。

聲明稱：「荷莫茲海峽並非域外大國的共有財產…伊朗伊斯蘭共和國對該海峽行使主權並制定相關法律安排，是伊朗作為沿岸國家所享有的權利。」

針對法國方面提出的「掃雷」、「護航」任務計畫，加里巴巴迪強調，無論戰時還是和平時期，「只有伊朗伊斯蘭共和國能夠保障該海峽的安全，並且不會允許任何國家干涉此類事務」。

聲明最後警告，如法國、英國或其他國家配合美國在荷莫茲海峽採取被伊方認定為違反國際法的行動，伊朗武裝部隊將作出「堅決且迅速的回應」。伊朗鄭重建議這些國家不要使局勢進一步複雜化。

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