影／伊朗油輪遭美攻擊狂燒不止 衛星畫面曝「阿曼灣飄巨大煙柱」

美軍8日再度對2艘伊朗油輪開火，根據衛星影像顯示，其中一艘油輪至9日仍持續冒出大片濃煙。（取材自@Osinttechnical在X的照片）

CNN報導，美軍8日再度對2艘伊朗 油輪開火，根據衛星影像顯示，其中一艘油輪至9日仍持續冒出大片濃煙。

美伊兩軍持續在荷莫茲海峽 爆發零星交火，美軍8日再度對2艘伊朗油輪開火。美軍中央司令部表示，一架美軍F-18「超級大黃蜂」戰機8日在阿曼灣攻擊2艘懸掛伊朗國旗、準備駛往伊朗的油輪，油輪遇襲後失去動力。

這兩艘油輪分別為「塞夫達號」（Sevda）與「海星三號」（Sea Star III）。

歐洲太空總署衛星Sentinel-2在9日清晨拍攝的衛星影像顯示，於荷莫茲海峽東側的塞夫達號船尾仍持續竄出煙柱。根據美國中央司令部先前公布的畫面顯示，塞夫達號遭擊中後，船上竄出火焰與大量濃煙。

對於美軍再度對油輪下手，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍9日表示，只要伊朗油輪與商船遭遇侵略行為，伊朗將對美國在區域內一處據點發動猛烈攻擊。革命衛隊航太部隊司令部則警告，飛彈與無人機已鎖定敵人，正等待開火命令。

Footage of a US Navy F/A-18 Super Hornet bombing the tanker Sevda as it attempted to run the US blockade on Iran.



CENTCOM says that US forces struck and disabled a pair of tankers as they attempted to head for an Iranian port. pic.twitter.com/iPqX670Hn3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 8, 2026

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