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伊朗秘密補給線曝光 靠1處「地緣黑洞」接收俄國軍火續命

編譯盧思綸／即時報導
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一名男子2025年12月21日在伊朗位於裏海沿岸港市安扎利的岸邊慢跑。(美聯社)
一名男子2025年12月21日在伊朗位於裏海沿岸港市安扎利的岸邊慢跑。(美聯社)

紐約時報報導，美軍封鎖船隻進出伊朗港口之際，伊朗與俄羅斯正持續透過裏海建立替代補給線，檯面上下互通軍用與商業物資，包括無人機零件、小麥與糧食等，讓德黑蘭在面對美國壓倒性軍事優勢下，仍能規避制裁維持戰爭與經濟韌性。

以色列3月曾空襲伊朗一處海軍指揮中心，並稱是對伊朗作戰中「最重大打擊之一」。根據以軍公布影片，攻擊地點並非顯著的戰略關鍵波斯灣，而是數百英里外、長期被忽略的伊朗裏海（Caspian Sea）沿岸港口安扎利（Bandar Anzali）。

美國官員透露，俄國正透過裏海向伊朗運送無人機零組件，協助伊朗重建近期戰事中損失約60%的無人機武力。

俄方也向伊朗供應原本多經由荷莫茲海峽輸送的商業物資，包括小麥、玉米、動物飼料與葵花油等。伊朗官員表示，沿裏海的4座港口目前正24小時運作，加速建立替代進口路線，將必要食品進口改道至裏海。

協助俄國出口商尋找伊朗買家的機構RusIranExpo負責人沙羅夫（Alexander Sharov）受訪估計，2026年橫跨裏海的貨運噸位可能翻倍。他補充說，雖然西方制裁讓一些大型企業不願經由裏海運貨，但荷莫茲危機可能有助於克服這種疑慮。

巴黎政治學院研究俄國與伊朗的學者格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示：「如果你在想哪裡是規避制裁與軍事轉運的理想地點，那就是裏海。」

裏海面積比日本還大，被視為全球最大湖泊。俄羅斯與伊朗20年來一直規畫建立一條從波羅的海通往印度洋、長達7200公里的貿易走廊，希望藉此避開西方控制。計畫內容包括更新老舊船隊、興建新港口與鐵路等。

由於只有5個沿岸國能進入裏海，美國不能像在波斯灣那樣能攔截船隻；此外，往返俄國與伊朗港口的船舶，也經常關閉衛星追蹤應答器，增加監控難度。

不過，專家指出，俄烏戰爭與中東衝突已消耗兩國大量資源，加上裏海部分水域較淺，也限制大型船舶航行。

目前仍不清楚俄羅斯究竟透過裏海向伊朗運送多少軍事物資，整體貿易規模也無法取代過去荷莫茲海峽的石油出口量。

哈德遜研究所資深研究員柯菲（Luke Coffey）形容：「對美國政策制定者來說，裏海是一個地緣政治黑洞，幾乎像不存在一樣。」

柯菲說明，裏海沿岸國家對美國軍事規畫者而言，實際上分屬不同分界線：歐洲司令部負責亞塞拜然與俄羅斯，中央司令部則負責伊朗、土庫曼與哈薩克。在國務院，則由3個不同局處負責這5個國家；直到俄國2022年全面入侵烏克蘭後，裏海的重要性愈來愈明顯。

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」俄羅斯專家博爾什切夫斯卡婭（Anna Borshchevskaya）表示：「俄國和伊朗已找到繞過制裁的方法，這正是以色列轟炸安扎利的原因。以色列清楚俄國能透過這條規模小但非常重要的貿易路線，向伊朗提供大量協助。」

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