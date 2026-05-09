伊朗革命衛隊預告「猛烈攻擊」 英國急派驅逐艦赴中東

多艘船舶8日在荷莫茲海峽。(路透)

紐約時報 報導，美伊兩軍持續在荷莫茲海峽 爆發零星交火，美軍8日再度對2艘伊朗 油輪開火，伊朗軍方9日警告只要伊朗油輪或商船遇襲，將對美國中東的據點及敵方船隻發動猛烈攻擊。另一方面，英國9日表示，預先向中東部署防空驅逐艦「龍號」，並與法國規畫多國聯盟，盼在衝突結束後確保海峽航行安全。

美軍中央司令部表示，一架美軍F-18「超級大黃蜂」戰機8日在阿曼灣攻擊2艘懸掛伊朗國旗、準備駛往伊朗的油輪，油輪遇襲後失去動力。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍9日表示，只要伊朗油輪與商船遭遇侵略行為，伊朗將對美國在區域內一處據點發動猛烈攻擊。革命衛隊航太部隊司令部則警告，飛彈與無人機已鎖定敵人，正等待開火命令。

紐時引述伊朗半官方梅爾通訊社9日報導，一名與伊朗安全部隊相關人士轉述，美軍夜間攻擊擊中伊朗哈薩布港6艘船隻，造成6人失蹤。美方並未證實這起攻擊。

另一方面，路透報導，英國9日表示將部署防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往中東，準備一旦條件允許，將參與保護荷莫茲海峽航運的多國任務。先前法國已部署航艦打擊群前往紅海南部。

英法正合作擬定一項防禦計畫，目標在局勢穩定後、為船隻通過荷莫茲海峽奠定基礎。這項計畫需要與伊朗協調，已有十幾個國家表達參與意願。

中央司令部9日另表示，自4月13日以來，美國海軍已攔截58艘試圖往返伊朗港口的船隻。

根據全球船舶追蹤公司MarineTraffic的資料顯示，荷莫茲海峽通行量近幾日急遽下滑；自6日以來，至少6艘貨船通過，但沒有油輪通行。雖然船隻可能關閉或偽造定位訊號，使資料未必完整，但整體趨勢顯示航運受阻加劇。

多家船舶追蹤情報公司指出，一艘卡達持有的天然氣運輸船9日試圖從伊朗一側航道穿越荷莫茲海峽、前往巴基斯坦。若成功通過，將成為戰爭爆發以來，首艘穿越荷莫茲海峽的卡達天然氣運輸船。