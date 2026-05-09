5月9日 美伊衝突對國際經濟、財經市場與民生影響

伊朗婦女在德黑蘭市中心，手持國旗參加支持政府的集會活動。(美聯社)

美伊戰爭帶來的經濟衝擊恐持續相當時間才會消退，根據市場分析，縱使美國與伊朗 能在近日達成協議，並讓荷莫茲海峽 恢復通暢，油價 恐仍要到明年春季才有望回到戰前水準。

●油價何時降回戰前？分析：荷莫茲就算重開最快也得2027年

Axios新聞網報導，市場數據與分析公司GasBuddy的石油分析主管哈恩（Patrick De Haan）表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）若恢復暢通，雖然消費者幾天之內就能感受油價開始小跌、壓力減輕，但後續有感回落需更長時間。

他預估，在海峽重開的頭3個月會先消掉1/3的漲幅，接下來半年再消掉1/3漲幅，「而真正要回到戰前價格，我目前認為會是在2027年初到年中左右」。

●伊朗哈格島外海疑出現油汙 來源未明持續擴散

衛星影像顯示，伊朗重要的石油出口碼頭哈格島（Kharg Island）外海似乎出現油汙擴散跡象，這引發外界對於伊朗石油基礎設施在美國實施海上封鎖下，運作狀態是否已陷入困境的擔憂。

這起明顯的漏油事件發生在哈格島西岸外海，目前還不清楚是什麼原因造成。

負責監測漏油的機構Orbital EOS告訴「紐約時報」（The New York Times），截至7日，這片油汙的範圍似乎已超過52平方公里，可能已有超過3000桶原油流出。

●阿聯急售石油 航運資訊：數艘油輪暗闖荷莫茲海峽

業界人士和航運數據顯示，阿拉伯聯合大公國及各方買家最近暗中讓數艘油輪駛出荷莫茲海峽，這些船隻為了避免伊朗襲擊而關閉定位追蹤器。

根據3位消息人士、Kpler船舶追蹤數據以及SynMax衛星數據分析等資訊，阿聯阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.）今年4月成功透過4艘油輪從波斯灣內的碼頭出口至少600萬桶原油。

●馬爾他籍油輪趁隙通過荷莫茲 載原油抵韓國

馬爾他籍油輪「敖德薩號」上月中旬趁隙通過荷莫茲海峽，8日抵達韓國，可望短暫緩解供油吃緊。這是自伊朗實質封鎖荷莫茲以來，首艘通過海峽抵達南韓的油輪。

馬爾他籍油輪「敖德薩號」（Odessa）運來100萬桶原油，有助緩解首爾的供油疑慮。

消息人士說，敖德薩號是在4月17日趁著荷莫茲海峽短暫鬆綁時通過。

●美伊戰爭瑞航受益 首季獲利為去年同期近10倍

受惠亞洲航線需求增加與燃油避險策略，瑞士國際航空（SWISS）首季獲利飆升至3000萬瑞郎（約新台幣12億959萬元），為去年同期近10倍之多。

根據記者會發布的資訊，瑞航亞洲航線因中東地區航空公司大量航班停飛或減班而受惠。即使航程因此變長，許多顧客仍願意「繞遠路飛行」，因此改搭瑞航。

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