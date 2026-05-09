荷莫茲「暗航」商船激增600% 關自動識別防遭鎖定襲擊

海事分析公司溫沃德7日報告說，荷莫茲海峽附近水域商船，因擔憂軍事衝突遭鎖定，選擇關閉船舶自動識別系統，轉入「暗航」狀態；圖為荷莫茲海峽行駛船隻。(路透)

總部位於英國的海事分析公司溫沃德7日發布報告，荷莫茲海峽 附近水域安全形勢持續緊張，大量商業船隻因擔憂軍事衝突、電子干擾及遭鎖定風險，選擇關閉船舶自動識別系統，轉入「暗航」狀態行駛，近日數量激增近600%，引發各界關注。

港媒文匯報綜合媒體報導，據報告統計，4月19日至5月3日期間，荷莫茲海峽及周邊水域「暗船」活動激增近600%。5日，衛星識別到海峽區域有167艘商業規模船舶，其中146艘關閉了船舶自動識別系統。報告稱，衛星圖像顯示，近日多艘船舶在關閉船舶自動識別系統的情況下穿越海峽。

7日，在荷莫茲海峽北部拉臘克島附近獲取的衛星圖像中發現9艘長度超過150米、未發送船舶自動識別系統信號的商業船隻，其中包括超大型油輪、集裝箱船及化學品運輸船。這些船隻分別朝波斯灣內外航行，表明海峽航運並未中斷，但正逐漸脫離傳統可視化監測體系。

分析人士認為，部分船隻關閉船舶自動識別系統，是為了避免在當前美國對伊朗海上封鎖和地區軍事對峙背景下暴露航跡；也有一些營運商出於安全考慮，試圖降低被跟蹤、鎖定甚至遭襲擊的風險。

報告還說，6日獲取的衛星圖像顯示，39艘伊朗伊斯蘭革命衛隊快艇組成編隊，在荷莫茲海峽向西航行。分析認為，在海上可見性持續下降的背景下，如此規模的快艇協同行動，顯示出伊朗對海峽的管控力度。

此外，在美國總統川普與伊朗就荷莫茲海峽問題反覆拉鋸時，有華爾街交易員用「NACHO」這個詞，形容川普在荷莫茲海峽問題的立場，NACHO是「Not A Chance Hormuz Opens」的縮寫，意思是荷莫茲海峽絕無可能開放。

NACHO一詞原本是指粟米脆片，是墨西哥一款經典小食。華爾街交易員去年亦以另一款墨西哥食品TACO夾餅，形容川普的高關稅政策。TACO是「Trump Always Chickens Out」的縮寫，意思是川普會先令市場震驚，但最後一定會臨陣退縮，市場隨即反彈。分析認為，這反映公眾對川普信任流失。

在伊朗德黑蘭的革命廣場，幾名伊朗婦女8日走過一塊巨大的反美廣告牌，廣告牌上寫著「荷莫茲海峽仍然關閉」。(歐新社)

另據新華社報導，伊朗塔斯尼姆通訊社8日援引軍方消息人士的話報導，在美國針對伊朗油輪採取武力行動後，伊朗武裝力量已火力回擊美方違反停火協議的「恐怖主義行為」。他同時警告，若美方再次試圖進入波斯灣或對伊朗船隻進行騷擾，將再度遭到堅決回應，該地區類似衝突重新爆發的可能性依然存在。

美軍中央司令部8日說，美軍當天對兩艘空載伊朗油輪開火，使其喪失航行能力。福斯新聞頻道記者當天在社交媒體上援引美官員的話稱，這些超大型原油運輸船「試圖返回伊朗，強行突破封鎖」。