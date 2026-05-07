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美軍封鎖沒川普誇的有效？華郵：CIA評估伊朗恐還能再撐3到4個月

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗德黑蘭一名女子7日在革命廣場揮舞伊朗國旗。(歐新社)
伊朗德黑蘭一名女子7日在革命廣場揮舞伊朗國旗。(歐新社)

華盛頓郵報7日獨家報導，4名知情人士表示，美國中央情報局（CIA）本周向政府決策官員提交的一份機密分析指出，伊朗在面對美國海上封鎖的情況下，至少還能支撐3至4個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境，似乎對美國總統川普宣稱戰爭即將結束的樂觀看法提出新的疑問。

3名知情人士指出，這份由美國情報界完成的分析還發現，儘管伊朗已遭美國與以色列連周猛烈轟炸，德黑蘭仍保有相當程度的彈道飛彈能力。美國情報界對伊朗的秘密評估，向來比政府公開說法更保守。

一名美方官員表示，伊朗目前仍保有戰前約75%的機動發射車，以及約70%的戰前飛彈庫存，也有證據顯示，德黑蘭已恢復並重新啟用幾乎所有地下儲存設施，修復部分受損飛彈，甚至組裝部分在戰爭爆發時已接近完成的新飛彈。

3名現任與1名前美國官員也證實這份情報分析的大致內容。不過，川普6日在白宮橢圓辦公室發表談話時，則描繪出更樂觀的局勢。他談到伊朗時表示：「他們的飛彈大部分已被摧毀，可能只剩18%、19%，與原本相比已經不多了。」

對此，一名美國高階情報官員在回應華郵詢問時，強調封鎖的效果。他表示：「總統的封鎖措施正在造成真實且持續累積的破壞，切斷貿易、壓垮收入，加速系統性經濟崩潰。伊朗軍方已遭嚴重削弱，海軍被摧毀，領導層正在躲藏。」該官員還說：「現在唯一剩下的，是這個政權不惜讓平民受苦，讓自己的人民挨餓，以延長一場早已輸掉的戰爭。」

另外，儘管伊朗最高領袖與多名高層官員死於飛彈攻擊，且大量軍事裝備遭摧毀，伊朗仍展現出相當韌性。一名美國官員受訪時甚至認為，伊朗承受長期經濟困境的能力可能比CIA評估還強。

這位官員說：「伊朗領導層變得更激進、更堅定，也愈來愈相信自己能撐過美國政治意志，同時透過國內鎮壓壓制任何反抗。類似政權在長期禁運與僅靠空襲的戰爭下，往往能持續多年。」

4名知情人士表示，CIA評估認為，伊朗仍能在美國封鎖下支撐90至120天，甚至可能更久，之後才會面臨更嚴重的經濟壓力。一名知情人士指出，德黑蘭目前正利用原本因封鎖而閒置的油輪儲存石油，同時降低油田輸出，以確保油井維持運作。他表示：「情況遠沒有某些人宣稱得那麼嚴重。」

另有美國官員指出，如果伊朗能透過陸路偷運石油，CIA可能低估伊朗的經濟韌性。該官員表示，雖然卡車與鐵路運輸無法取代海運與海上航道的運量，但仍可能提供一定程度的經濟緩衝。

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