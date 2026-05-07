我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風襲密西西比毀500屋 她全家連嬰兒全被甩到屋外

非製造生化武器 加州恐怖實驗室中國負責人被定這罪

川普宣布美艦在炮火下穿越荷莫茲 諷伊朗無人機「像蝴蝶墜墳墓」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美軍在3艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊，轟炸負責攻擊的伊朗軍事設施。川普總統先接受記者電訪，隨後在真實社群發布聲明。

川普接受ABC記者電話訪問時表示，針對伊朗目標的報復性打擊只是「小教訓」（love tap）。被問及是否代表停火已經結束時，他說：「不，不，停火仍在進行中，目前依然有效。」

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116535672760322109

川普隨後在真實社群寫道：「三艘世界級的美國驅逐艦剛剛在遭受攻擊情況下，非常成功地通過荷莫茲海峽。三艘驅逐艦都沒有受損，但伊朗攻擊者遭到重大打擊。他們被徹底摧毀，還包括大量小型快艇；伊朗在海軍幾乎被徹底斬首後，正靠這些小艇來取代原本艦隊，而這些船很快、有效率地沉入海底。」

川普說，伊朗還向美國海軍驅逐艦發射飛彈，但都輕易遭到攔截，來襲無人機也在空中就被燒毀，「美麗地墜落海面，就像一隻蝴蝶墜向自己的墳墓！」

他強調：「正常國家會讓這些驅逐艦通行，但伊朗不是正常國家。他們由瘋子領導，如果有機會使用核武器，他們毫無疑問會這麼做，但他們永遠不會有這個機會。就像我們今天再次擊垮他們一樣，如果他們不趕快簽署協議，未來我們會以更猛烈、更暴力的方式狠狠打擊他們！」

川普最後指出，「特魯克斯頓號」（USS Truxtun）、「拉斐爾．佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta）與「麥森號」（USS Mason）等3艘驅逐艦與水兵將重新加入海上封鎖行動，並稱讚他們是「真正的『鋼鐵之牆』」。

美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署恢復「總統體能測驗獎」公告前發表談話。法新社
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署恢復「總統體能測驗獎」公告前發表談話。法新社

川普 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

電子傳輸暫免關稅延長破局 美等19國簽複邊協議

延伸閱讀

荷莫茲海峽局勢升溫 美軍「自衛反擊」 川普：只是小教訓

荷莫茲海峽局勢升溫 美軍「自衛反擊」 川普：只是小教訓
美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟 美官員爆：2艘驅逐艦毫髮無傷

美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟 美官員爆：2艘驅逐艦毫髮無傷
美艦強闖荷莫茲海峽 伊朗開火緊張加劇

美艦強闖荷莫茲海峽 伊朗開火緊張加劇
川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

熱門新聞

多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17

超人氣

更多 >
世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國