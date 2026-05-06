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川普踢鐵板「自由計畫」36小時急停 因惹怒沙國不讓美軍飛

編譯周辰陽／即時報導
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中央司令部公關部門發布的照片顯示，「史詩怒火行動」期間，一架美國空軍KC-135...
中央司令部公關部門發布的照片顯示，「史詩怒火行動」期間，一架美國空軍KC-135同溫層加油機4月5日在美軍中央司令部責任區內，為F-35A戰機進行空中加油。(路透)

川普總統3日宣布，美方將引導受困於荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，但5日卻表示，這項「自由計畫」（Project Freedom）將暫停一小段時間。儘管他在真實社群發文列出多個理由，但根據2名美方官員說法，川普臨時喊卡的真正原因，其實是美國一個重要波灣盟友，暫停允許美軍使用境內基地與領空執行這項計畫。

NBC新聞獨家報導，川普宣布「自由計畫」，目的是打破伊朗對荷莫茲海峽的封鎖。國安高層官員5日還在五角大廈與白宮簡報會上大力宣傳，但川普本人卻在行動開始約36小時後突然喊停。

知情官員表示，川普宣布「自由計畫」不僅令波灣盟友感到意外，也惹怒沙烏地阿拉伯領導階層。作為回應，沙國通知美方，不會允許美軍從利雅德東南方的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Airbase）起飛，也不允許美軍飛越沙國領空支援該計畫。

美軍目前在蘇丹王子空軍基地部署戰機、空中加油機與防空系統，而軍機對「自由計畫」而言至關重要，等同為船隻提供防禦保護傘。沙國原本允許美軍從該基地起飛支援對伊朗行動，也允許駐紮在鄰近國家的軍機飛越沙國領空。一名美國官員表示：「基於地理因素，你需要區域盟友合作，才能使用他們的領空。」該官員指出，在某些情況下，美軍幾乎沒有其他替代路線。

官員表示，川普與沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通話後，仍未能解決問題，迫使川普暫停「自由計畫」，以恢復美軍對關鍵領空的使用權。其他波灣親密盟友同樣措手不及，例如川普是在行動已開始後，才與卡達領導人通話。

一名沙國消息人士表示，川普與穆罕默德．沙爾曼「一直保持定期聯繫」。被問及「自由計畫」的宣布是否讓沙國領導層措手不及時，該名消息人士表示：「這個前提的問題在於，事情變化非常快。」

針對部分波灣國家領袖對美國協助船隻通過荷莫茲海峽的行動感到意外，白宮官員聲明表示：「區域盟友事前已獲通知。」但一名中東外交官透露，美國是在川普宣布後，才與阿曼方面協調「自由計畫」。這位外交官表示，美方是在宣布後才展開協調，但強調「我們並不感到不滿」。

美軍將使用他國領土的許可稱為ABO，即「進入、駐軍與飛越」（access, basing and overflight）。戰機、空中加油機與支援機隊，都需要關鍵區域盟友批准才能起飛。沙國與約旦對基地使用至關重要，科威特則對飛越權關鍵，而阿曼則同時涉及飛越與海軍後勤。

荷莫茲海峽 川普 伊朗

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