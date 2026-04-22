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WSJ：影子油輪往來中國伊朗 美攔截恐斷德黑蘭金源

中央社紐約22日專電
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美軍21日在斯里蘭卡與印尼間的印度洋海域，登上頻繁往來中國與伊朗間的油輪蒂法尼號...
美軍21日在斯里蘭卡與印尼間的印度洋海域，登上頻繁往來中國與伊朗間的油輪蒂法尼號(圖)。(路透資料照)

「華爾街日報」今天報導，在國際制裁禁運下，伊朗原油透過影子艦隊長期低調向中國運油，美軍早前在印度洋查扣油輪，若行動持續，恐影響德黑蘭當局的重要資金來源。

華爾街日報（Wall Street Journal）22日報導，美國長期制裁伊朗禁運石油，不過伊朗、中國與中間商長年利用記錄不實的老舊油輪在海上中轉貨物，規避檢查與法律監管。美軍21日在斯里蘭卡與印尼間的印度洋海域，登上頻繁往來中國與伊朗間的油輪蒂法尼（Tifani）號。

長期追蹤中國海上行動的史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）表示，這就像每天在相同路上開車，總可見到相同車輛奔馳於高乘載車道，最終某輛車被攔下來。

中國是伊朗原油的頭號客戶，蒂法尼號僅往來中國與伊朗，為運油「影子艦隊」中的一艘。美國倡議團體「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran，UANI）指出，影子艦隊數量超過500艘。

這套規避禁令的運輸系統將大量伊朗原油長期轉運於公海上，成為伊朗原油輸出的緩衝。美國如果持續針對這條海上供應鏈採取行動，可能將中斷伊朗政權的重要資金來源。

海運資料公司Vortexa指出，伊朗目前約有超過1億6000萬桶原油與液態天然氣儲存於海上油輪。Vortexa中國石油分析師艾瑪．李（Emma Li）認為，當中至少1億4000萬桶位於波灣的封鎖區外。

「聯合反對核子伊朗」的資料顯示，長1080英尺、亮橘色的蒂法尼號4月6日在伊朗哈格島（Kharg Island）裝油後向東開航，遇上美艦。「海洋之光」的資料指出，自2022年後期，這艘油輪至少10次航向中國港口。

美國國務院2025年把蒂法尼號列入禁運船隻名單。蒂法尼號涉及在新加坡東部海域，與其他被列入名單的船隻於海上進行石油轉運。海事專家分析，馬來西亞南部海域是原油影子艦隊活動的中心。船隻通過馬六甲海峽後，進入海況相對穩定的區域，並在馬來西亞主權海域外進行轉運。

這就是中國在海關總署正式紀錄上，自2022年就未自伊朗進口原油的原因。但分析師估算，中國每天自伊朗進口約140萬桶原油，佔進口總量的12%。中國大部分進口原油標示來自馬來西亞與印尼，但過去3個月，中國自兩國分別輸入9300萬與7700萬桶，數字上超過兩國的產能。

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