伊朗最高領袖點頭再談判 范斯要赴巴基斯坦

美國副總統范斯預計最遲於美東時間21日上午前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，參加第二輪美伊談判。(路透)

美國政治新聞網Axios引述消息人士報導，美國副總統范斯 預計於美東時間21日啟程前往巴基斯坦，參與美國與伊朗第二輪談判；而美國總統川普 似乎悄悄延長美伊停火期限，將原定21日屆滿的停火往後推至22日晚間。另外，伊朗最高領袖穆吉塔巴也在20日晚間點頭，同意德黑蘭高層赴巴基斯坦重啟談判。

在美伊兩周停火即將到期的最後關頭，3名美國消息人士告訴Axios，范斯預計最遲於美東時間21日上午前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，也可能提前在20日深夜出發。白宮 特使威科夫與川普女婿庫許納也將參與這場談判。

Axios指出，川普其實等於已多給伊朗1天時間。雖然停火協議約定的兩周期限將於21日屆滿，但川普20日表示，最後期限是22日晚間。

在如此緊迫的時程下，要達成全面協議難度極高，但若談判出現進展跡象，川普也可能同意再度延長停火。

根據報導，白宮20日一整天都在等待德黑蘭釋出重啟談判的訊號。

一名知情人士表示，伊朗方面遲遲未鬆口，顯然是因為伊斯蘭革命衛隊向談判代表施壓，要求他們採取更強硬立場，堅持若美國不解除封鎖，就不展開談判。

這名消息人士並指出，伊朗談判團隊一直在等待最高領袖穆吉塔巴點頭，而這項許可已於當地時間20日晚間下達。