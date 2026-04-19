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伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬 專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗前任最高領袖哈米尼。（路透）
伊朗前任最高領袖哈米尼。（路透）

伊朗前最高領袖哈米尼遇襲身亡超過1個月，至今仍未舉行國葬。分析指出，德黑蘭當局除了顧慮葬禮淪為空襲目標，或引發新一波示威抗議，更面臨必須交代哈米尼之子、現任最高領袖穆吉塔巴始終神隱的壓力。

哈米尼於2月28日遭美以空襲身亡，根據伊朗官媒伊朗通訊社，德黑蘭原本計畫3月4日起舉行為期3天的國葬，但在全國遭大規模轟炸後作罷。

紐約郵報引述美國保衛民主基金會資深研究員塔雷布魯（Behnam Taleblu）指出，伊朗政權現在無力在僅是暫時停火之際舉辦大規模國葬，「這個政權太害怕、也太虛弱，不敢冒這個險」。

他指出，對當局而言，若貿然舉行鋪張盛大的儀式，不僅可能再度成為以色列空襲目標，也可能激起類似今年稍早全國動盪的反政權集會，還要解釋穆吉塔巴為何遲遲未公開露面。

路透先前引述3名德黑蘭核心圈人士說法報導，56歲的穆吉塔巴在美以空襲首日遭受重傷，臉部嚴重毀容，一條或兩條腿均遭受重大創傷，目前仍在持續療養中。報導稱，他傷勢嚴峻，卻仍保持敏捷思維，持續透過音訊方式參加高層會議，做出決策。

塔雷布魯描述，1989年何梅尼國葬曾吸引數百萬人走上德黑蘭街頭，如今哈米尼死後50多天仍無法安葬，形成鮮明對比。

澳洲人報則引述半官方的伊朗法斯通訊社導，伊朗官員正考慮將東北部城市馬什哈德（Mashhad）作為哈米尼安葬地。馬什哈德鄰近土庫曼邊境，距離以色列較遠，且是哈米尼家鄉，兼具安全與象徵意義。

當地擁有什葉派重要聖地伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza shrine），維安嚴密，也被視為有利保護墓地的可能選項。

儘管德黑蘭官方對外宣稱延後國葬是為了因應「空前人潮」，但截至目前，哈米尼葬禮日期仍未敲定；而美伊14天停火預計4月22日將到期。

伊朗 以色列 哈米尼

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