我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭原因

紐約數萬大樓管理員醞釀罷工 恐無人收快遞、搬運垃圾

川普意圖緩慢施壓逼伊朗迅速達成協議 為談判設下「兩紅線」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普(右二)13日晚間在白宮設宴款待荷蘭國王伉儷與荷方官員時表示，希望迅速結束與...
川普(右二)13日晚間在白宮設宴款待荷蘭國王伉儷與荷方官員時表示，希望迅速結束與伊朗的戰爭。(美聯社)

華爾街日報報導，川普總統13日晚間在白宮設宴款待荷蘭國王伉儷與荷方官員時表示，希望迅速結束與伊朗的戰爭。知情官員透露，他指出，讓德黑蘭重返談判桌的唯一方法，就是加大壓力。

荷蘭政府先前已拒絕協助川普封鎖伊朗港口，並稱此舉「令人擔憂」，也是「升高中的再升高」。晚宴凸顯川普面臨的難題：一方面試圖加大對伊朗的經濟壓力，另一方面又宣稱戰爭「非常接近結束」。儘管川普表示將宣布參與封鎖的「其他國家」，但至今沒有國家表態加入，甚至多國拒絕配合。

川普已告訴幕僚，他可以接受封鎖長期維持，同時認為伊朗接近達成協議，並表示戰爭將很快結束。不過，一些官員與專家仍估計，伊朗政權可能需要數個月甚至更長時間，才會因封鎖帶來的經濟壓力而在談判中讓步。

一名美國資深軍方官員表示，美國海軍可無限期維持封鎖，但五角大廈內部也擔憂，長期封鎖將使艦隊承受壓力，並削弱美國在其他需要海軍力量的地區，例如太平洋的部署能力。

美國政府官員表示，由副總統范斯主導的首輪對伊談判未能取得成果，目前他已待命，若政府認為有突破機會，本周可能再次前往巴基斯坦與伊朗談判，但尚未做出決定。然而，川普在談判中至少設下兩條紅線：第一是要求伊朗至少20年停止濃縮活動，且希望時間更長；第二是將濃縮鈾移出伊朗境內。

伊朗尚未接受美方要求，並提出5年凍結方案，希望保留濃縮鈾於國內；過去數十年來也多次承受美國為遏止其核計畫與中東代理勢力所施加的經濟壓力。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，美國基於「威脅、壓力與軍事行動」的做法只會讓情勢惡化，並指德黑蘭僅在「保障伊朗人民權利」的情況下才會繼續談判。

美國與伊朗在談判中未取得突破。官員與專家指出，雙方提出的條件對彼此而言都難以接受。部分熟悉中東事務的美國官員認為，即使面臨經濟崩潰風險，現任伊朗政府仍不太可能放棄核計畫。他們並指出，在美國與以色列的轟炸行動中，多名伊朗高層被擊斃後，權力真空正由更強硬、立場更激進的人士填補，這些人對妥協興趣不大。

以色列 白宮 川普

上一則

女警拍「上空制服照」調情男友 遭抓包扯1理由下場慘了

下一則

美祭「經濟怒火」制裁伊朗石油黑網 鎖定德黑蘭大亨

延伸閱讀

福斯主播搶先爆料：川普專訪稱「伊朗戰爭結束了」

福斯主播搶先爆料：川普專訪稱「伊朗戰爭結束了」
美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」

美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」
封鎖荷莫茲還不夠？川普下一步曝光 官員畫未來談判5紅線

封鎖荷莫茲還不夠？川普下一步曝光 官員畫未來談判5紅線
美封鎖伊朗港口 川普：他們來電求和…伊官媒暗示癱瘓「淚之門」

美封鎖伊朗港口 川普：他們來電求和…伊官媒暗示癱瘓「淚之門」

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
伊朗原子能組織主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）。路透

伊朗核能首長：排除對鈾濃縮計畫設限

2026-04-09 12:54
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37

超人氣

更多 >
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
女神全裸服務？超狂中文廣告 頻現南加街頭

女神全裸服務？超狂中文廣告 頻現南加街頭