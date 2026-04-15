川普意圖緩慢施壓逼伊朗迅速達成協議 為談判設下「兩紅線」

川普(右二)13日晚間在白宮設宴款待荷蘭國王伉儷與荷方官員時表示，希望迅速結束與伊朗的戰爭。(美聯社)

華爾街日報報導，川普 總統13日晚間在白宮 設宴款待荷蘭國王伉儷與荷方官員時表示，希望迅速結束與伊朗的戰爭。知情官員透露，他指出，讓德黑蘭重返談判桌的唯一方法，就是加大壓力。

荷蘭政府先前已拒絕協助川普封鎖伊朗港口，並稱此舉「令人擔憂」，也是「升高中的再升高」。晚宴凸顯川普面臨的難題：一方面試圖加大對伊朗的經濟壓力，另一方面又宣稱戰爭「非常接近結束」。儘管川普表示將宣布參與封鎖的「其他國家」，但至今沒有國家表態加入，甚至多國拒絕配合。

川普已告訴幕僚，他可以接受封鎖長期維持，同時認為伊朗接近達成協議，並表示戰爭將很快結束。不過，一些官員與專家仍估計，伊朗政權可能需要數個月甚至更長時間，才會因封鎖帶來的經濟壓力而在談判中讓步。

一名美國資深軍方官員表示，美國海軍可無限期維持封鎖，但五角大廈內部也擔憂，長期封鎖將使艦隊承受壓力，並削弱美國在其他需要海軍力量的地區，例如太平洋的部署能力。

美國政府官員表示，由副總統范斯主導的首輪對伊談判未能取得成果，目前他已待命，若政府認為有突破機會，本周可能再次前往巴基斯坦與伊朗談判，但尚未做出決定。然而，川普在談判中至少設下兩條紅線：第一是要求伊朗至少20年停止濃縮活動，且希望時間更長；第二是將濃縮鈾移出伊朗境內。

伊朗尚未接受美方要求，並提出5年凍結方案，希望保留濃縮鈾於國內；過去數十年來也多次承受美國為遏止其核計畫與中東代理勢力所施加的經濟壓力。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，美國基於「威脅、壓力與軍事行動」的做法只會讓情勢惡化，並指德黑蘭僅在「保障伊朗人民權利」的情況下才會繼續談判。

美國與伊朗在談判中未取得突破。官員與專家指出，雙方提出的條件對彼此而言都難以接受。部分熟悉中東事務的美國官員認為，即使面臨經濟崩潰風險，現任伊朗政府仍不太可能放棄核計畫。他們並指出，在美國與以色列 的轟炸行動中，多名伊朗高層被擊斃後，權力真空正由更強硬、立場更激進的人士填補，這些人對妥協興趣不大。