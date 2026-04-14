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停火2周伊朗急清地下基地通道 專家揭「飛彈城市」運作模式

編譯周辰陽／即時報導
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這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示，伊朗大不里士北部飛彈基地...
這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示，伊朗大不里士北部飛彈基地的隧道入口3月1日出現坍塌情形。(美聯社)

美國與伊朗7日達成為期2周的停火協議。CNN 14日報導，伊朗在這段期間持續清理堵塞地下飛彈基地入口的殘骸。

根據CNN檢視的衛星影像，挖土機正將堵住隧道的瓦礫鏟起，並裝載到附近的卡車上。詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）助理研究員萊爾（Sam Lair）表示，恢復這些通常被稱為「飛彈城市」的基地通道，是可以預期的行動。

萊爾說：「停火意味著你必須接受，對手將重建一部分你剛花費大量時間、精力與資金摧毀的軍事能力。」

CNN先前調查發現，美國與以色列曾攻擊這些基地的入口，以阻止飛彈發射器駛出發射，或返回基地重新裝填。消息人士指出，美國情報評估，伊朗在一個月戰事後，約仍有一半的飛彈發射器保持完好，其中許多可能因隧道入口遭攻擊而被埋在地下。

萊爾補充表示，伊朗目前的作法，本來就是這些基地運作設計的一部分。他說：「這與飛彈城市的整體作戰概念一致，也就是先承受第一波攻擊，然後再清出通道，接著再次發射。」

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