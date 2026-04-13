1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

一艘液化天然氣船舶曾穿越荷莫茲海峽進入外海，並於4月1日抵達印度孟買。圖為示意圖，並非文中所指船隻。（路透）

紐約時報 報導，川普 總統對荷莫茲海峽的封鎖令於13日正式生效後，1艘與伊朗 有關聯的油輪似乎仍穿越海峽，形同突破美軍封鎖。另有3艘油輪也成功通行，其中2艘是駛入荷莫茲海峽，船隻通過敏感水域時均貼近伊朗先前指定的航線，現已順利進入外海。

美國中央司令部在美東時間13日上午10時，正式封鎖所有船舶進出伊朗港口。封鎖區自荷莫茲海峽一路向東延伸，涵蓋海峽外的阿曼灣，並進一步擴及阿拉伯海。

紐時引述船舶追蹤網站MarineTraffic資料顯示，與伊朗有關的油輪「Elpis」當時正位於荷莫茲海峽，接著朝海峽東側的阿曼灣前進。美國財政部去年已將Elpis列入制裁名單。該船當時是以另一名稱登記，美方指其曾參與促成伊朗石油相關產品的銷售與運輸。

除此之外，彭博資訊報導，成功通過荷莫茲海峽進入外海的船隻包括「New Future」與遭美國制裁的「Auroura」。

上述2艘中程油輪都是在13日清晨自阿拉伯聯合大公國外海出發，朝東北方向航行，並沿著靠近伊朗拉拉克島南方的航線前進。德黑蘭近日曾表示，向東通行的船舶應循這條路線航行。其中，New Future已通過海峽彎道，目前位於阿曼蘇哈爾港外海；Auroura則已接近荷莫茲海峽通往阿曼灣的出口。

另一方面，一艘懸掛越南國旗、由越南業者持有的液化石油氣運輸船「NV Sunshine」則自12日晚間自阿曼灣蘇哈爾外海啟程北上，目前已經由荷莫茲海峽進入波斯灣，顯示目的地為阿聯的沙迦（Sharjah）。