沙國稱繞過荷莫茲 輸油能力恢復 伊朗力拚恢復煉油能力

荷莫茲海峽周邊地圖和石油桶示意圖。（路透）

中東戰事未歇，荷莫茲（Strait of Hormuz）的通行更關係各國能源運輸；沙烏地阿拉伯能源部 12日在社群媒體宣布，沙國已完全恢復其主要原油輸出管道、橫跨東西岸的「東西輸油管」輸送能力。一名伊朗石油 部高階官員12日表示，當局正持續修復遭受連番攻擊的能源基礎設施，預計將在一到二個月內，讓大部分受損煉油及分銷設施恢復至戰前七至八成的產能。

沙國能源部官員9日曾說，因能源設施遇襲，該國原油每日產量減少約60萬桶，東西輸油管的流量也縮減約70萬桶。

沙國能源部12日另指，由於伊朗的襲擊，沙國的馬尼法油田每日原油產量一度減少30萬桶，但已在「短時間」內恢復；另一處胡賴斯油田的每日原油產量減少30萬桶，目前則正致力復原。

華爾街日報和美國有線電視新聞網12日報導，東西輸油管連接沙國東部的油田和紅海沿岸的揚布港。伊朗封鎖荷莫茲海峽後，該油管成為沙國向全球出口石油的重要通道，也是該地區兩條繞過荷莫茲海峽的輸油管之一。

半島電視台指出，東西輸油管對沙國極為重要，可成功繞過伊朗對荷莫茲海峽的封鎖。相關設施修復也說明當前停火對波斯灣地區的重要性；作為波灣多國經濟命脈的石油產業可開始修復戰爭造成的損害，逐漸恢復正常產能。

伊朗石油部副部長阿齊米法爾（Mohammad Sadegh Azimifar）則說，伊朗各地的煉油廠、輸油管、儲油設施和飛機加油設施先前屢屢遇襲，伊方致力在未來兩個月內，讓受損的煉油和配送設施恢復到先前產能的七成至八成。

另外，在美國和伊朗和平談判未能達成協議後，美國總統川普下令美國海軍立即開始封鎖荷莫茲海峽，攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。

中央社引述法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）海軍在社群平台X以波斯文發文指出：「所有通航…都在武裝部隊的完全掌控之下。」貼文同時表示：「如果敵人有任何錯誤舉動，都將會被困在海峽的致命漩渦之中。」這則發文還附上一段船隻遭到瞄準的影片。

伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）稍早報導，國會副議長巴拜伊（Haji Babaei）表示，荷莫茲海峽是德黑蘭的紅線。他指出，這道海峽完全掌控在伊朗手中，「通行費必須以（伊朗貨幣）里亞爾（rial）支付」。