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美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

編譯盧思綸／即時報導
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一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)
一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

彭博資訊報導，3艘空載的超大型油輪11日深夜相繼駛向荷莫茲海峽，未料12日凌晨傳出美伊談判破局，情勢急轉直下，其中2艘油輪在逼近伊朗檢查水域前突然掉頭，只有1艘似乎由南韓公司管理的油輪成功闖關荷莫茲並進入波斯灣。

船舶追蹤數據顯示，3艘與伊朗沒有直接關聯的超大型油輪（VLCC）11日深夜自阿曼灣駛向荷莫茲海峽，並在12日凌晨抵達伊朗實質檢查點拉拉克島（Larak island）附近海域。

這3艘船分別是由希臘東地中海海運公司（Eastern Mediterranean Maritime）管理、原訂駛往伊拉克的「Agios Fanourios I號」；由巴基斯坦國家航運公司（Pakistan National Shipping Corp.）持有、懸掛巴基斯坦國旗、目的地為阿拉伯聯合大公國達斯島（Das Island）的「Shalamar號」；以及「Mombasa B號」。

當接近荷莫茲海峽之際，Agios Fanourios I號與Shalamar號突然大迴轉；Mombasa B號則並未掉頭，而是繼續沿著拉拉克島與蓋什姆島（Qeshm islands）之間、經伊朗允許使用的航道前進，順利駛入波斯灣。

Mombasa B號目前尚未顯示明確目的地。該船近期由「Front Forth」更名，現由Haut Brion 8 SA持有；值得注意的是，該公司登記地址與其南韓航運管理公司Sinokor Maritime Co.相同。

目前尚不清楚為何2艘船突然折返、另1艘卻能順利通過，因為伊拉克與巴基斯坦原本都已取得伊朗通行許可。不過，這一變化正好發生在巴基斯坦談判宣告破局之際，格外引人關注。

美伊2月底開戰以來，荷莫茲一直由伊朗控制，通行船舶也以與伊朗有關聯者為主。11日則有2艘中國超大型油輪與1艘希臘船隻滿載原油，經由荷莫茲駛出波斯灣。

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