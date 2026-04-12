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美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

伊朗自己也找不到水雷 荷莫茲海峽重開卡關

編譯周辰陽茅毅／綜合報導
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荷莫茲海峽位置示意圖，攝於2025年6月22日。(路透)
荷莫茲海峽位置示意圖，攝於2025年6月22日。(路透)

紐約時報10日報導，幾位美國官員指稱，伊朗無法找出已在荷莫茲海峽(下稱海峽)布設的所有水雷位置，也缺乏掃雷能力，因此至今無法讓更多船舶通行海峽。由於川普總統3月上旬就要求伊朗「立即」移除水雷，否則將面臨「空前嚴重的後果」，因此這可能成為此次美伊談判中的一項複雜因素。

2月底美國與以色列對伊朗開戰後不久，伊朗3月就用小型船隻在海峽布雷，並祭出無人機和飛彈威脅，使通行海峽的油輪等船舶數量呈斷崖式下降，且推高全球能源價格。這也成為伊朗手中最有利的戰爭籌碼。

伊朗雖為願付海峽通行費的船舶保留安全通道，伊媒也公布通道圖表，但負責封鎖海峽的伊朗伊斯蘭革命衛隊已警告船舶仍可能觸雷。

上述官員說，通道所以依然受限，很大程度是因當初的布雷方式相當混亂。尚不清楚伊朗在布雷時有無紀錄全部水雷的位置。然而，即使有紀錄，部分水雷當初也是以讓它們漂移的方式布設。

水雷和地雷一樣，掃雷遠比布雷更難。美軍的掃雷能力也並非完善，目前主要靠配備掃雷系統的濱海作戰艦。伊朗當然也沒能力快速掃雷，就算是自己所布。伊朗外長阿拉奇上周指稱，海峽將在「技術限制的考量」下開放通行。美國官員對此直指，阿拉奇此話就是暗示無法快速清除水雷。

川普總統曾在真實社群發文指出，與伊朗停火2周的前提，是荷莫茲海峽必須「完全、立即且安全地」開放。 

伊朗為支付通行費的船隻保留一條通道，半官方媒體也公布顯示安全航道的圖表，革命衛隊則警告船隻可能觸雷，但美方官員表示，安全航道之所以受限，很大程度上是因為伊朗布雷方式相當混亂。目前尚不清楚德黑蘭是否記錄了所有水雷的位置；即便有記錄，一些水雷也被以可能漂移或移動的方式布設。

美軍試圖摧毀伊朗海軍，包括擊沉艦艇與打擊海軍基地，但伊朗擁有數百艘小型船隻，可用於騷擾航運或布設水雷，要完全摧毀這些小船已被證明幾乎不可能。美方官員表示，伊朗布雷的速度與效率並不高，但由於難以追蹤執行布雷的小型船隻，美國目前無法確定伊朗在海峽中究竟布設了多少水雷，也不清楚分布位置。

川普 紐約時報 以色列

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