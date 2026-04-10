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川普放話伊朗「沒牌」只剩勒索 美情報打臉：還藏數千枚飛彈

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗4日向以色列發射飛彈，部分飛彈和攔截到的碎片落入了約旦河西岸地區。(歐新社)
伊朗4日向以色列發射飛彈，部分飛彈和攔截到的碎片落入了約旦河西岸地區。(歐新社)

川普總統10日表示，伊朗「並無任何籌碼」，僅能透過利用荷莫茲海峽短期勒索全球；但熟悉美國情報評估的美方官員透露，伊朗仍擁有數千枚彈道飛彈，並可透過取回地下儲存區的發射器動用這些武器。

川普在真實社群發文表示，「伊朗人似乎搞不清楚狀況，除了利用國際水道對全世界進行短期勒索外，根本沒有任何籌碼」。他還寫道：「他們現在之所以還撐著，唯一的原因就是為了談判！」

華爾街日報報導，儘管國防部長赫塞斯表示，伊朗的飛彈計畫「在功能上已遭摧毀」，發射器與飛彈「消耗殆盡、嚴重受損，幾乎完全失去效能」，但情報報告顯示，伊朗仍能重建部分飛彈戰力。美方官員指出，儘管超過一半的伊朗飛彈發射器已遭摧毀、受損或困於地下，但許多仍可修復，或從地下設施中挖掘出來重新使用。

伊朗現有的單向攻擊無人機因大量消耗，數量已不到戰爭開始時的一半，加上德黑蘭的武器生產設施遭美國與以色列攻擊，但仍可能從俄羅斯取得類似系統對付鄰國；同時也保有少量巡弋飛彈，一旦談判破裂，可用於攻擊波斯灣船隻，或對試圖奪取島嶼的美軍發動攻擊。

一些美國官員擔心，伊朗可能利用戰鬥暫停的空檔，重建部分飛彈武器庫。鑒於美國與以色列對伊朗國防產業的打擊力道，美國分析師預測，伊朗軍方短期內難以恢復戰前的飛彈與無人機規模。不過，伊朗已證明具備相當韌性，一些美國政府分析師認為，伊朗仍可部署部分彈道飛彈發射器。

以色列官員表示，伊朗約三分之二的彈道飛彈發射器在戰爭期間已失去戰力，但也指出，那些遭美以攻擊困於地下的發射器中，仍有許多可能被挖掘並重新啟用。以方並表示，伊朗戰前估計擁有約2500枚中程飛彈，目前仍保有超過1000枚，其餘已發射或被摧毀。

以色列官員表示，雖然未能將伊朗發射飛彈的能力降為零，但在戰爭的大部分時間，已使伊朗每天發射的飛彈已降到10到15枚，這已是一項成就。戰爭初期，伊朗每天發射量高達數十枚。

戰略與國際研究中心專家奧特曼（Jon Alterman）則表示：「這件事最重要的啟示之一是，伊朗即使實力只有之前的幾分之一，仍可成為控制波灣地區和平與安全的主導者。他們擁有巨大優勢，以至於一天沒被擊敗就是贏，而我們一天沒贏就是輸。」

俄羅斯 以色列 赫塞斯

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