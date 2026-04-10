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美伊談判前放話 川普嗆不准收「過路費」不擁核武、伊朗提2條件才談

編譯周辰陽／即時報導
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美國與伊朗11日將在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行會談。圖為10日巴基斯坦伊斯蘭堡的一...
美國與伊朗11日將在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行會談。圖為10日巴基斯坦伊斯蘭堡的一家理髮店裡，民眾正收看電視新聞報導。(路透)

美國與伊朗11日將在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行會談。川普總統表示，美方最優先的目標是防止伊朗擁有核武，也不會允許伊朗對通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費；伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）則強調，德黑蘭只有在兩項條件落實後，才會參與和談。

根據白宮在「X」的Rapid Response 47帳號，川普10日下午受訪，談及美伊會談時表示：「我們會查清楚發生了什麼事。他們在軍事上已經被擊敗，現在我們將會打開荷莫茲海峽。你有一個很好的團隊，他們明天會談。我們拭目以待。」被問到此次會談是一次性的，還是之後還會有更多會談時，川普說：「我得看看明天的情況。」

華爾街日報報導，伊朗目前向部分通過荷莫茲海峽的船隻收取200萬美元的通行費。川普表示，不允許這種事。他說：「那是國際水域。目前沒人確定他們是否這麼做。如果他們真的在這麼做，我們不會讓這種情況發生。」

川普還表示，他對此次美伊會談設下的最優先目標是防止伊朗擁有核武，「這占了99%的重點。」他同時指出，重啟海峽通行也很重要，但認為「海峽會自動開放」，並說「我們用不到」。

伊朗法爾斯通訊社報導，卡利巴夫已率團抵達伊斯蘭馬巴德，準備與美國進行會談。成員包括外交部長阿拉奇、最高國防委員會秘書阿赫馬迪安（Ali Akbar Ahmadian）、中央銀行總裁赫馬提（Abdolnaser Hemmati），以及多名伊朗國會議員。

卡利巴夫10日在「X」發文表示，美伊雙方已同意的兩項措施為黎巴嫩實現停火，以及伊朗資產解凍，但目前仍未落實。他強調，「黎巴嫩停火以及釋放伊朗被凍結資產」原本就是雙方共同同意的內容，是啟動談判的前提條件，並指出「這兩項事項必須在談判開始前完成」。

黎巴嫩 白宮 川普

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