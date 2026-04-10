我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼上任市長百日 近半市民肯定工作表現 30%不贊同

曼達尼施政百日 「經濟正義」有成效卻充滿妥協

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水...
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗在與美國和以色列作戰期間，封鎖國際能源運輸要道，推升油價衝破每桶100美元，藉由在實質上綁架全球能源供應，逼迫美國讓步。這清楚表明，在盤根錯節的全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。

美國總統川普7日同意停火，條件是荷莫茲海峽重新開放。德黑蘭當局回應，打算對行經該海峽船隻收取通行費。這意味著，伊朗將在未來很長的一段時間內，把對荷莫茲海峽的控制權武器化。

大型經濟體往往可以利用在全球經濟體系中的分量，對外施加壓力、實現其外交政策目標。例如，美國長期利用以美元為基礎的金融體系來制裁個人、企業和政府；中國則透過對稀土供應近乎全然的掌控，來施展經濟影響力。

而伊朗把荷莫茲海峽當作政治籌碼的作法，其實是在效仿美國和中國大陸。

而早在伊朗之前，不少主要經濟體就已經在打造威嚇工具，以因應日益加劇的經濟壓力。歐盟在2023年設置「反脅迫工具」（ACI），以便更容易部署出口管制等一系列經濟反制措施；荷蘭則是憑藉限制艾斯摩爾（ASML）向中國出售先進設備，作為制衡手段。

官員和分析師指出，這些措施旨在實現「戰略性不可或缺性」（strategic indispensability），亦即確保具備摧毀對方經濟的能力，來建立威懾力。

前美國商務部官員Emily Benson說，要建立威懾力，「你必須讓別人對你的供應產生依賴、成為全球經濟網絡的一環，如此一來，才能在權力舞台上占有一席之地」。

歐盟 川普 伊朗

上一則

川普擬懲罰未助戰北約盟國 考慮改部署美軍至東歐國家

下一則

整理包／5QA看懂美伊停火後 荷莫茲海峽航行現況與前景

延伸閱讀

紐時：美國2周停火提議 伊朗官員稱遭北京施壓接受

紐時：美國2周停火提議 伊朗官員稱遭北京施壓接受
分析：川普打伊朗沒能一槌定音 贏了面子卻輸了裡子

分析：川普打伊朗沒能一槌定音 贏了面子卻輸了裡子
伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀

伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...