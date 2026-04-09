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首艘非伊朗油輪通過 美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝光

首艘非伊朗油輪通過 美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝光

編譯周辰陽／即時報導
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阿聯拉斯海瑪（Ras al-Khaimah）北部靠近阿曼邊界的地方11日可以看到...
阿聯拉斯海瑪（Ras al-Khaimah）北部靠近阿曼邊界的地方11日可以看到荷莫茲海峽附近的波斯灣貨船。（路透）

美國與伊朗7日宣布暫時停火，儘管基礎不穩，9日已有第一艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽。不過，德黑蘭警告船隻通行時須留在伊朗領海內，以強化對航道的控制，使整體船舶流量仍遠低於正常水準的10%。

路透與法新社報導，自美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來，數百艘油輪與其他船隻持續受困於波斯灣內，使全球石油供應減少20%，構成史上最大規模的供應中斷。儘管停火2周於8日生效，這條關鍵航道仍未見實質性恢復。

正常情況下，每日約有140艘船舶通過荷莫茲海峽，但船舶追蹤數據顯示，近期通行情況仍極為有限。船舶監測平台MarineTraffic數據顯示，停火生效以來，首艘通過海峽的非伊朗籍油輪為懸掛加彭國旗的「MSG」，載有約7000公噸阿聯燃料油，正駛往印度皮帕瓦夫港（Aegis Pipavav）。

根據MarineTraffic母公司Kpler資料，停火以來僅有2艘伊朗籍油輪與6艘乾散貨船通過。另有約12艘船隻（包括另一艘滿載油輪）於9日顯示正準備通過，顯示與停火前一周相比，每日航運量並無明顯變化。

風險情報公司Verisk Maplecroft分析師索特維特（Torbjorn Soltvedt）表示：「大多數航運公司可能仍會保持謹慎，即使交通明顯增加，兩周時間也不足以清理積壓。」Kpler分析師蘇巴希奇（Ana Subasic）也指出，即使停火維持，通行能力預計仍將受限於每日最多10至15艘。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社9日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊已指示船隻通過拉拉克島周邊的伊朗水域航行，以避免在海峽常規航道中遭遇水雷風險。在另行通知前，船隻須與革命衛隊海軍協調，從拉拉克島北側進入海峽，並從南側離開。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）在一份通告中指出，未獲伊朗授權的船隻仍面臨風險，特別是與以色列和美國有關聯的船隻。「即使看似已獲批准的船隻，在最近幾周航行途中也曾被迫折返。」

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