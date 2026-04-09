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沙國通往紅海輸油命脈也遇襲 運量驟減70萬桶

編譯劉忠勇／綜合外電
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沙烏地阿拉伯通往紅海的關鍵油管近日遭到伊朗襲擊，導致每日運量減少 70 萬桶。(...
沙烏地阿拉伯通往紅海的關鍵油管近日遭到伊朗襲擊，導致每日運量減少 70 萬桶。(路透)

沙烏地阿拉伯通往紅海的關鍵油管近日遭到伊朗襲擊，導致每日運量減少 70 萬桶。

據沙國國營沙烏地通訊社報導，這起攻擊擊中了「東西向油管」的一座加壓站。這油管負責將波斯灣附近的處理設施原油，運往位於紅海、名為延布（Yanbu）的出口碼頭。

在美伊戰爭期間，這條日運量達 700 萬桶的油管，一直是沙烏地出口原油的主要管道。由於伊朗持續發動攻擊，利雅德當局無法經由荷莫茲海峽出口。沙烏地通訊社指出，沙國的馬尼法（Manifa）與胡萊斯（Khurais）產油設施遇襲，已導致該國產能大幅縮減 60 萬桶；此外，數座煉油廠也遭到攻擊。

沙烏地能源基礎設施受損，使得伊朗在荷莫茲海峽攻擊油輪所引發的全球供應干擾雪上加霜。美國周二同意為期兩周的停火，換取伊朗允許船隻通過海峽。但阿拉伯聯合大公國國營石油公司執行長周四表示，該海峽實際上仍處於封閉狀態。

阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈柏（Sultan Ahmed Al Jaber）指出，伊朗已明確表示，船隻必須獲得他們許可才能通過海峽。賈柏在社群媒體貼文中說：「此刻需要的是透明。所以讓我們說清楚：荷莫茲並未開放。通行仍受限制、開條件、被管控。」

荷莫茲海峽連接了沙烏地、阿聯等波斯灣產油國與全球市場。在 2 月 28 日美以聯軍攻擊伊朗前，全球約 20% 的原油供應流經此水道。Kpler 石油分析師史密斯（Matt Smith）周四接受 CNBC 採訪時表示，受海峽封鎖影響，波斯灣產油國已關閉約每日 1300 萬桶的產能。

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