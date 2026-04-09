主辦美伊會談前 巴基斯坦感謝各方展現克制

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）。路透

巴基斯坦 今天針對中東戰事期間各方展現出的「克制」予以稱許，同時譴責以色列對黎巴嫩持續發動攻擊。伊斯蘭馬巴德正就主辦預期中的德黑蘭－華府 間會談進行準備。

法新社報導，華府和德黑蘭均已確認參加巴基斯坦斡旋的和平談判，但具體時間尚未敲定。

半島電視台（Al Jazeera）報導，預計巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）將主持會談，並於當地時間10日或11日一早分別與雙方進行預備會議，視代表團抵達時間而定。

總理辦公室在夏巴茲．夏立夫會見陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）後指出：「兩位領袖對於目前情勢降溫表示滿意，強調所有各方維持和平及停火的必要性。」

夏巴茲．夏立夫今天也與黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）通話。總理辦公室指出，夏巴茲．夏立夫「強烈譴責以色列持續侵略黎巴嫩」。

巴基斯坦官員宣布首都地區今天和明天為放假日，這通常是重大外交活動前會有的作法。不過警察、醫院和水電瓦斯等民生必需服務照常運作。

伊朗 駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）今天上午曾在X平台貼文指出，伊朗代表團「今晚將抵達伊斯蘭馬巴德，針對伊朗所提10點方案展開嚴肅會談」，但很快刪除貼文。

伊朗大使館一名官員告訴法新社，因「某些考量」而刪文，拒絕回應代表團是否仍預計今天抵達。當被進一步詢問時，該名官員表示：「時機—我們原本就不該發布那則訊息。」

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