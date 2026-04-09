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美伊停火協議岌岌可危 專家：須儘速解開這2大癥結

編譯湯淑君／綜合外電
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美伊停火還不滿36小時，國際市場行情又起變化，原油價格再度翻揚，9日盤中奔向每桶...
美伊停火還不滿36小時，國際市場行情又起變化，原油價格再度翻揚，9日盤中奔向每桶100美元，凸顯停火協議脆弱得不堪一擊。路透

伊朗戰爭停火還不滿36小時，國際市場行情又起變化，日前隨停火協議暴跌的原油價格再度躍起，9日盤中奔向每桶100美元，凸顯停火協議脆弱得不堪一擊。專家指出，除非兩大問題近期獲得解決，否則談判無法進入下一階段。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，停火協議岌岌可危，不僅因為美國、伊朗、以色列下一階段的談判內容複雜，也因為在時間緊迫下，各方對照理說已同意的兩大議題仍有嚴重歧見。

一，荷莫茲海峽：伊朗堅稱對荷莫茲海峽的船隻通行有掌控權，且有權收取通行費。但世界其他國家要求回歸戰前的「自由通航」。美國的立場似乎介於「管理收費」與「自由通航」之間。

二，黎巴嫩：居中調停促成停火的巴基斯坦和伊朗口徑一致，都堅持停火協議已涵蓋黎巴嫩。以色列不但否認此說，還反倒加緊火力，對黎巴嫩發動伊朗戰爭爆發迄今最猛烈的一波轟炸，據說導致逾200人死亡。美國以「誤解」一語帶過。歐盟和英國則力促將黎巴嫩正式納入停火協議。

伊爾艾朗警告，這兩大議題懸而未決的時間愈久，就愈難過渡到下一階段談判。

同時，油價有重新站上每桶100美元之虞，那會給市場帶來更大的壓力，也將加重全球經濟面臨的停滯性通膨風險。

歐盟 巴基斯坦 黎巴嫩

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