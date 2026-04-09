開戰以來最大規模 以色列空襲黎巴嫩釀至少254死

美以停火兩周才開始，以軍8日對黎巴嫩南部的真主黨盤據所在地，展開最猛烈的砲火攻擊。圖貝魯特市中心市區被轟，消防員在遭襲的樓房中救火。(美聯社)

總統川普宣布與伊朗停火僅幾個小時之後，以色列 8日即對黎巴嫩 發動美以伊開戰以來最大規模的空襲，造成至少254人死亡、1165人受傷，死傷數字仍持續增加。伊朗對此的即時回應是，停火協議須包括黎巴嫰，否則德黑蘭可能會退出與美國的停火協議，而最新行動是又關閉荷莫茲海峽。

綜合英國「衛報」(The Guardian)、路透等引述黎巴嫰民防部門說，以軍8日空襲整個黎巴嫩，首都貝魯特多個城區連續發生爆炸，被炸成一片火海，夷平市中心多棟建築物，南部一家醫院附近在也遭到空襲。

隨著以軍襲擊持續，黎巴嫩安全局勢急劇惡化，許多傷者仍被困在倒塌建築物的瓦礫下，傷亡人數仍在不斷上升。

以色列國防軍表示，今次是對伊朗開戰以來最大規模的協調打擊，在這個代號「永恆黑暗」(Eternal Darkness)的行動裡，50架戰鬥機十分鐘內向100個目標投擲了約160枚炸彈，目標包括貝魯特、貝卡谷地(Bekaa Valley)及黎巴嫩南部逾百處真主黨指揮中心及軍事據點。

在美伊同意停火後，真主黨已暫停攻擊以色列北部及黎巴嫩境內以軍，但以色列不但繼續空襲，且攻擊程度是上月與真主黨爆發衝突以來之最。

以色總理內唐亞胡表明，美以伊暫時停火協議並不適用於黎巴嫩。軍方發言人也在聲明中指出，「停火並不包括黎巴嫩，戰事仍然持續」。

川普最初保持絾默，其後向媒體表示，美伊兩周的停火不包括黎巴嫩和真主黨。

但伊朗總統裴澤斯基安反嗆，黎巴嫩停火是伊方「10點協議的必要條件」，同時已告知調解方，只有在黎巴嫩實現停火的情況下，伊朗才會在巴基斯坦 與美國直接會談，甚至會退出停火協議。德黑蘭目前的即時回應行動，是阻止油輪在荷莫茲海峽通行。

作為調解方的巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)也表示，停火協議明確寫明全面停止敵對行動，黎巴嫩自然包括在內。